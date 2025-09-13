Delúbio confirma candidatura a deputado federal em 2026

O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, afirmou em entrevista que pretende disputar uma vaga de deputado federal nas eleições de 2026. Ele enfatizou estar “ficha limpa” após, segundo declara, ter superado 144 processos judiciais. “Sou como um menino de três anos de idade, começando de novo”, declarou.





Durante a conversa, Delúbio defendeu sua trajetória política, ressaltou lealdade ao PT e disse que pretende dialogar com setores da educação, trabalhadores e movimentos sociais para reconstruir sua base no estado.

Ele também criticou a influência da grande mídia e o que considera interferência política do Judiciário. “A revolução começa na cabeça das pessoas”, afirmou, em tom de reconstrução.

Sobre a eleição presidencial, Delúbio disse acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será “altamente competitivo” em 2026, apontando indicadores econômicos e o legado dos governos petistas como diferenciais.

O ex-tesoureiro afirmou ainda que o PT em Goiás busca ampliar sua bancada na Câmara Federal para pelo menos três deputados. Ele destacou que sua candidatura será submetida à decisão do partido, mas reiterou estar pronto para integrar a chapa proporcional e contribuir com a legenda.

Fonte: Diário de Goiás