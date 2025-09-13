EUA retiram tarifas sobre exportações brasileiras de celulose e ferro-níquel

O governo dos Estados Unidos anunciou, por meio de uma Ordem Executiva, a retirada das tarifas adicionais sobre a maior parte das exportações brasileiras de celulose e ferro-níquel. Com a decisão, esses produtos deixam de ser tributados pela alíquota de 10%, anunciada em abril, e pela sobretaxa de 40%, aplicada em julho.





Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a medida faz com que 25,1% das exportações brasileiras para os EUA fiquem livres dessas tarifas adicionais.

Em 2024, o Brasil exportou aproximadamente US$ 1,84 bilhão em celulose e ferro-níquel para os Estados Unidos, o que corresponde a 4,6% do total embarcado para aquele país. O destaque é o setor de celulose — especialmente as pastas químicas de madeira não conífera e conífera — que somaram US$ 1,55 bilhão no período.

Para o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, a decisão representa um avanço para a indústria nacional. “O governo segue empenhado em diminuir a incidência de tarifas dos EUA sobre os produtos brasileiros. A mais recente ordem executiva dos EUA representa um avanço sobretudo para o setor de celulose do Brasil. Mas ainda há muito a ser feito e seguimos trabalhando para isso”, afirmou.

Atualmente, do total de US$ 40 bilhões exportados pelo Brasil aos EUA, 34,9% (US$ 14,1 bilhões) estão sujeitos às tarifas adicionais de 10% e 40%; 16,7% (US$ 6,8 bilhões) à alíquota de 10%; 25,1% (US$ 10,1 bilhões) estão livres das sobretaxas; e 23,3% (US$ 9,4 bilhões) pagam tarifas específicas aplicadas a todos os países.

Fonte: R7