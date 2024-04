Desafios e conquistas: O Crescimento do futebol feminino no cenário esportivo

O futebol feminino tem conquistado cada vez mais espaço e visibilidade, atraindo torcedores, mídia e patrocinadores. Grandes clubes estão investindo em seus elencos femininos, e estádios ao redor do mundo têm registrado recordes de público. No entanto, apesar do crescimento notável, ainda enfrentamos desafios significativos.





Um exemplo recente ocorreu no domingo (28) na Fazendinha, quando o Corinthians, potência do futebol feminino brasileiro, venceu o Fluminense por 5 a 0. Antes do jogo, os torcedores enfrentaram dificuldades para entrar, devido a problemas de organização e falta de policiamento.

Situações semelhantes já foram observadas em outros eventos importantes, como na semifinal do Brasileirão Feminino 2022, onde a entrada de mais de 11 mil pessoas no Allianz Parque causou tumulto e confusão.

Além disso, questões como falta de estrutura nos estádios também têm sido notadas, como a falta de espaço adequado para as jogadoras no banco de reservas, como ocorreu em uma partida recente no Sesc, em Porto Alegre.

É crucial que as ações de divulgação e visibilidade do futebol feminino sejam acompanhadas por investimentos e apoio que garantam condições adequadas para atletas e torcedores. O respeito à modalidade precisa evoluir junto com seu crescimento.

Vamos continuar apoiando e promovendo o futebol feminino para que ele continue avançando e se tornando uma referência no esporte mundial.

Fonte: R7