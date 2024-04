Detran-AM removeu 81 motos e autuou 66 veículos durante fiscalização

A equipe de Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), durante a Operação Pacificador, coordenada pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), removeu entre a última sexta-feira (26/04) e a madrugada desta segunda-feira (29/04), 81 motocicletas em decorrência de uma série de irregularidades.





No âmbito da Operação Lei Seca, 66 veículos foram autuados por ultrapassar o sinal vermelho, 14 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool e mais 17 se recusaram a fazer o teste do bafômetro, totalizando 33 procedimentos administrativos. Durante os três dias de ação, foram realizadas 539 autuações e removidos 83 veículos.

A Operação Pacificador, coordenada pelo Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste, teve como alvo integrantes dos chamados “rolezinhos”, quando o condutor da motocicleta faz manobras arriscadas e perigosas em vias públicas da capital.

Entre as principais infrações estavam participar na via como condutor em evento organizado sem permissão, conduzir motocicleta sem capacete de segurança, descarga livre, veículo sem quaisquer uma das placas de identificação e transportar passageiro sem capacete de segurança.

Durante a Pacificador, o efetivo da fiscalização do Detran-AM, das Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), os comandantes que compõem o CPA Leste e a Rocam foram mobilizados.

As equipes precisaram, ainda, adentrar em uma área de mata, localizada nas proximidades da rua Uirapuru, na zona leste de Manaus, para recuperar mais de 20 motocicletas que foram abandonadas pelos integrantes do “rolezinho” que tentaram escapar ao perceber o cerco realizado pela Polícia Militar e Detran Amazonas.