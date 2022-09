Desfile dos 200 anos da Independência encanta população de Rio Preto da Eva

A Avenida Governador Álvaro Maia, no Centro da cidade de Rio Preto da Eva, foi toda ornamentada para celebrar os 200 anos da Independência do Brasil. O desfile aconteceu no domingo (04), com show de participação dos profissionais da educação, alunos, pais e toda comunidade escolar.

Com bandeiras do município, do Brasil, do Amazonas, mais de 7 mil pessoas prestigiaram o evento que encantou a população de Rio Preto da Eva pela sua grandiosidade.

Com o tema geral “40 anos de Rio Preto da Eva”, as 22 escolas entre públicas municipais, estaduais, e escolas particulares, da zona urbana e zona rural, se dividiram em subtemas para retratar a história do município.

Às 16h30, a abertura oficial do desfile foi realizada com a participação do prefeito Anderson Sousa, da primeira-dama Soraya Almeida, vereadores, secretários municipais, autoridades e público presente, entoando os hinos do Brasil, do Amazonas e também de Rio Preto da Eva, e todas as bandeiras hasteadas. o

Já às 17h, os idosos do Centro de Convivência do Idoso foram os primeiros a passarem pela avenida, levando muita simpatia. Em seguida a primeira escola iniciou seu desfile. A Creche Municipal Maria José da Silva Batista, levou os “Pontos Turísticos de Rio Preto da Eva” para a avenida. A escola apresentou maquetes do Cristo Redentor do município, e homenagens às rainhas caipiras e da laranja, e ao prefeito e a primeira-dama.

Show de simpatia

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Preto da Eva (APAE/RPE) entrou logo em seguida com uma homenagem aos 25 anos da associação promovendo inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias. Uma adolescente com Síndrome de Down veio como baliza e deu um show de simpatia, assim como a fanfarra formada só por estudantes da APAE/RPE.

Os pequenos da Creche Municipal Vereador Antônio Henrique de Aguiar marcharam com o subtema “As práticas esportivas desenvolvidas no município”, e homenagearam lutadores de artes marciais, capoeiristas, e jogadores de vôlei e futebol. A Escola Particular Arca de Noé, levou o subtema “Cristo em Vós”, o aluno que abriu o desfile da escola carregava uma bíblia nas mãos.

O Centro Municipal de Educação Infantil Marcelino Vieira (CEMEI), marchou com o subtema “As profissões existentes no município”, e fez homenagens a todos os trabalhadores de Rio Preto da Eva, como enfermeiros, professores, taxistas, mototaxistas e garis. A primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Soraya Almeida, desfilou em homenagem aos assistentes sociais.

Com alunos usando cocares, arcos e flechas e pinturas no rosto, a Escola Municipal Indígena Beija-flor contou a sua própria história no desfile. A primeira escola da zona rural a desfilar foi a Escola Municipal Jaime Rezende do Valle, da ZF7, que apresentou “A agricultura familiar do município”.

Alunos com enxadas nos braços marcharam representando os agricultores. Já a Escola Municipal 13 de Maio, do ramal Alto Rio, levou “As quatro principais festas de Rio Preto da Eva”. Aniversário da cidade e Feira da Piscicultura, Feira da Banana, Feira da Laranja, e Festejo de São Pedro, padroeiro do município.

Entrando pela noite, foi a vez do Centro Municipal de Educação Especial Lorena Cordeiro desfilar com o subtema “Modalidades de ensino em Rio Preto da Eva”, com referência ao ensino de língua de sinais e educação especial. A Escola Municipal Princesa Isabel, do ramal do Procópio, contou a história do Balneário Recanto do Buriti, na entrada da cidade, da fundação a evolução. E a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, do KM 102, tratou do subtema “Pontos Turísticos de Rio Preto da Eva”.

A Escola Municipal Alegria de Saber, a maior da rede municipal em número de alunos, levou para a avenida o subtema “40 anos das famílias tradicionais na economia local”, e homenageou grandes empresários do município, desde os já falecidos, até os que continuam vivos, de todos os segmentos do comércio.

Ponto alto das comemorações

O ponto alto do desfile ficou por conta da Banda Marcial Drum Line, formada por alunos e ex-alunos da escola, que ensaiam durante todo o ano para essa apresentação. A banda é completa com mais de 50 participantes e fizeram uma apresentação aplaudida por todos os presentes.

A Escola Municipal Ivanilde Braga Brandão e Escola Municipal São João, ambas do ramal Manapólis, se apresentaram juntas com o subtema “A escola de ontem, de hoje e do amanhã”. Os alunos levaram maquetes dos prédios antigos das duas escolas e dos prédios atuais após as reformas de modernização.

A Escola Municipal Francisco Alves levou “As comemorações municipais” para a marcha. Já a Escola Municipal Eduardo Costa, do ramal do Banco, marchou com o subtema “O desenvolvimento da agricultura no município”. A Escola Municipal São Francisco homenageou todas as outras escolas municipais da zona urbana de Rio Preto.

“As maravilhas das cachoeiras do Distrito II”, foi o subtema da Escola Municipal Divino Espírito Santo, do KM 105, que pediu a preservação das cachoeiras de Rio Preto da Eva. Já a vizinha dela, Escola Municipal Luiz Alberto Carvalho Castelo, do KM 135, levou para a marcha o “Desenvolvimento do Distrito III na educação e saúde”.

A Escola Municipal Gilberto Mestrinho apresentou “Os símbolos oficiais de Rio Preto da Eva, do passado ao presente”, e contou a evolução da bandeira, do brasão e outros símbolos de Rio Preto.

A Escola Estadual Raimundo Paz, contou o desenvolvimento da própria escola a serviço da educação do município, passando por homenagens aos esportistas e um show do Grupo de Música Raimundo Paz, formado por estudantes da escola.

A penúltima a se apresentar foi a Escola Municipal Menino Jesus, que trouxe o subtema “Rio Preto da Eva, um amor de cidade”, com um show das mais de 30 balizas fazendo acrobacias, até pontos turísticos da cidade sendo retratados na avenida.

Fechando a noite de desfile escolar, a Escola Estadual Rio Preto da Eva, levou a própria história a serviço da educação no município para a avenida. O ponto alto foi a Fanfarra da escola.

Encerrando toda a programação do desfile cívico, já por volta das 21h30, o Corpo de Bombeiros, Guardas-civis Municipais, Polícia Militar e profissionais da educação desfilaram na Avenida.

Fotos: Chicão Produções Marques