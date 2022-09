TSE aprova candidatura de Lula e Geraldo Alckmin

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (8) o registro de candidatura da chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), à Presidência da República nas eleições de 2022.

O TSE também aprovou a candidatura de José Maria Eymael (DC) à Presidência. A chapa tem Professor Bravo na disputa pelo cargo de vice.

Os ministros acompanharam entendimento do relator, ministro Carlos Horbach, de que os registros foram feitos de forma “regular”.

Lula e Alckmin concorrerão na eleição presidencial deste ano pela Coligação Brasil da Esperança, composta pela federação FE BRASIL (PT/PV/PC do B), federação PSOL/REDE, PSB, Solidariedade, Avante e o Agir.

Lula foi eleito presidente da República na quarta tentativa, em 2002, e reeleito em 2006. A atual candidatura do petista se tornou possível depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações dele na Lava Jato, por considerar que a 13ª vara de Curitiba era incompetente para julgar as ações. O STF também considerou que Lula não teve direito a um julgamento justo, porque o juiz Sergio Moro foi parcial na condução do processo.

Eymael pediu para ser identificado na urna eletrônica como Constituinte Eymael. Ele declarou possuir patrimônio de R$ 1,5 milhão. Bravo declarou aplicação de R$ 1,4 mil em renda fixa.

g1