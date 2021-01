Desobediência de Trump nos EUA pode acontecer no Brasil em 2022

“Estamos nos preparando para defender a democracia e impedir que o minúsculo imite seu mestre e feche de vez as portas do inferno com a gente dentro?”, questionou referindo-se a Jair Bolsonaro, aliado submisso de Trump.

A cineasta Petra Costa, diretora do documentário Democracia em Vertigem, indicado ao Oscar, afirmou que “as imagens estarrecedoras dos EUA de hoje podem se repetir no Brasil em 2022”, ao comentar a invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump para impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden.

O minúsculo submisso pode querer imitar o mestre

