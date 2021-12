Dezembro Vermelho: A única certeza está nos cuidados

O Em todo o mundo, 79,3 milhões de pessoas foram infectadas com o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) desde o início da epidemia do vírus, a partir dos anos 80. Em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, 680 mil pessoas morreram de complicações decorrentes da Aids no planeta. Com a chegada do mês de dezembro, têm-se o início da “Campanha Dezembro Vermelho”, com o objetivo de apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a compreensão sobre o vírus, mecanismos de prevenção e tratamento, reduzindo o preconceito.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada 15 minutos uma pessoa se infecta com o vírus no Brasil. Estima-se que 112 mil pessoas estejam com o vírus e não saibam. O dado reforça a importância da realização de testes para diagnóstico, sempre que uma pessoa passar por situações de risco, como sexo sem proteção.

Em Manaus foram registrados 1.631 novos casos de HIV de janeiro a outubro de 2021 em adultos, com predominância na faixa etária de 20 a 39 anos, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Com a mobilização do Dezembro Vermelho, a rede municipal intensificou a oferta de teste rápido, disponível em 134 Unidades Básicas de Saúde (UBS), além da entrega de preservativos masculinos e femininos. Atividades educativas também foram intensificadas para orientar a população sobre a importância da prevenção.

Abaixo os principais sintomas da Aids:

• Febre persistente;

• Tosse seca prolongada e garganta arranhada;

• Suores noturnos;

• Inchaço dos gânglios linfáticos por mais de 3 meses;

• Dor de cabeça e dificuldade de concentração;

• Dor nos músculos e nas articulações;

• Cansaço, fadiga e perda de energia;

• Rápida perda de peso;

O melhor a fazer é se proteger. Use sempre preservativo. Faça seus exames periodicamente e se receber o diagnóstico positivo, realize o tratamento adequado e viva com saúde.

Confira todas as ações que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Manaus no combate ao HIV em: semsa.manaus.am.gov.br.