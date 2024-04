Dia da Terra: Fapeam investe em pesquisas para a preservação e conservação da Amazônia

No Dia da Terra, celebrado nesta segunda-feira (22/4), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) destaca a importância do apoio do Governo do Amazonas à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) a preservação e conservação da Amazônia. Em cinco anos, já foram investidos mais de R$ 590 milhões que impactam no desenvolvimento ambiental, social, econômico e tecnológico do estado, por meio de programas fomentados pela Fapeam.





“Ao reposicionar a CT&I no Amazonas, com investimentos constantes e expressivos, o Governo Wilson Lima, enxergou na ciência a possibilidade de obtenção de respostas aos desafios de preservação e conservação da Amazônia, considerando seus povos, fauna, flora, ambiente, e oportunidades tecnológicas e econômicas”, comentou a diretora-presidente da Fapeam, Marcia Perales Mendes Silva;

Uma das pesquisas que contribuem para um planeta melhor, foi desenvolvida no município de Manacapuru (distante a 68 quilômetros de Manaus), que utilizou os resíduos da agroindústria de açaí, muitas vezes descartados de forma inadequada, como uma nova alternativa para produção de biocarvão ou biochar (material rico em carbono), que aplicados em solos amazônicos apresentam resultados promissores sobre seu uso e efeito no solo e nas plantas como feijão caupi (feijão-de-corda) e milho.

Intitulado “O uso do biochar de açaí e sua contribuição no manejo dos solos e na sustentabilidade da agricultura familiar no interior do Amazonas”, o estudo foi desenvolvido no âmbito do Programa Fapeam: Mulheres na Ciência, sob a coordenação da doutoranda em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável do Instituto Federal do Amazonas (Ifam/Manacapuru), Criscian Kellen Oliveira.

A pesquisa apontou que o uso do biochar não somente promove melhorias na fertilidade do solo, mas também contribui para redução das emissões de dióxido de carbono (CO2), consolidando-se como uma solução estudada e validada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Um outro estudo, realizado por pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), indica que o manejo florestal sustentável pode ser uma alternativa viável para a conservação da biodiversidade na Amazônia Central, em áreas de exploração madeireira que abrangem os municípios de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), Silves (a 204 quilômetros de distância de Manaus) e Itapiranga (a 227 quilômetros da capital amazonense). A pesquisa mediu e avaliou os efeitos dessa exploração, frente aos impactos do desmatamento ilegal.

Sob o título de “Manejo florestal sustentável como alternativa para a conservação da Amazônia: impactos da extração de madeira nativa sobre a biodiversidade”, o estudo é coordenado pelo biólogo Ricardo Augusto Serpa Cerboncini, da UEA, recebeu fomento da Fapeam, via Programa de Apoio à Fixação de Doutores no Amazonas (Fixam).

Outro interessante projeto contou com a participação de estudantes da educação básica da Escola Estadual Marechal Hermes, localizada no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus, que possibilitou a obtenção de biodiesel, a partir de óleo residual.

Fomentado por meio do Programa de Desenvolvimento e de Inovação para Educação Básica (Prodeb/Fapeam), e intitulado “Obtenção de biodiesel através da utilização de biomassa residual e a biodiversidade em escolas do Estado do Amazonas”, o projeto foi coordenado pelo professor da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, e doutorando em engenharia química, Anezio Raymundo Gomes de Oliveira Júnior.

Além desses estudos conheça outros projetos da Fapeam e seus impactos ambientais, científicos, tecnológicos e sociais no portfolio no linki: https://www.fapeam.am.gov.br/portfolios-de-investimentos-e-resultados-de-pesquisas-vol-01-e-vol-02/

Dia da Terra

O Dia da Terra ou Dia Mundial do Planeta Terra é comemorado no dia 22 de abril em todo o mundo. A data representa a luta em defesa do meio ambiente, promovendo a reflexão sobre a importância do planeta e o desenvolvimento de uma consciência ambiental como o cuidado com o planeta Terra.