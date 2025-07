Dia dos Avós será celebrado com jantar especial e show de jazz no Terra & Mar, em Manaus

Em homenagem ao Dia dos Avós, o restaurante Terra & Mar, localizado no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, realiza neste sábado (26), a partir das 20h, um jantar exclusivo com menu especial e apresentação musical ao vivo. A atração da noite será o cantor e jornalista Humberto Amorim, reconhecido como um dos principais divulgadores do jazz na região Norte.





O evento, que busca valorizar a figura dos avós como pilares afetivos e transmissores de sabedoria, promete unir boa música e alta gastronomia em uma noite de celebração intimista. No repertório, clássicos do jazz e sucessos de Frank Sinatra vão embalar o público em um ambiente elegante e acolhedor.

Além da apresentação musical, o Terra & Mar oferecerá um menu exclusivo com pratos inspirados na culinária portuguesa e argentina. Entre as entradas, estão Mini Empanadas de Filé Mignon e Carpaccio de Tomate com molho cítrico. Os pratos principais incluem Chorizo com risoto de parmesão e Bacalhau Mediterrâneo. As sobremesas da noite serão Panqueca de Doce de Leite e Panna Cotta de Queijo com geleia de goiaba.

O valor do jantar no primeiro lote é de R$ 249 por pessoa e inclui entrada, prato principal, sobremesa, bebidas não alcoólicas (água com e sem gás), música ao vivo e serviço de valet gratuito.

As reservas estão sendo feitas pelo telefone (92) 3019-4939. O restaurante Terra & Mar fica localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1309.