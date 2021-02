Direito à Vida é dever de todos – por Carlos Santiago

VACINAÇÃO EM MASSA, JÁ !

O sistema de Saúde (Público e Privado) no Amazonas está colapsado desde o ano passado em consequência da pandemia do coronavírus, somado a má gestão dos recursos financeiros pela União e governos estadual e municipal. Para piorar o cenário, evitando qualquer possibilidade de reversão, ocorreu a agudização do quadro de casos em Manaus no mês de janeiro de 2021, onde foram registradas mais de 2.600 mortes, entre manauaras e amazonenses, transformando o Amazonas em um dos epicentros do coronavírus no mundo.

O cenário atual é de caos, com pacientes sendo deslocados para outros estados da federação, a formação de grande lista de espera de infectados por leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a impossibilidade real de remoção de doentes entre as unidades de Saúde. Segundo registros oficiais divulgados pelas Secretarias de Saúde do Estado e Município, alcançamos a indesejável marca de 288 mil infectados e 10 mil mortes.

Sem tratamento alternativo medicamentoso e com o crescente número de novas infecções e mortes, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa Dois defende a vacinação em massa da população, como a única forma segura e eficaz para responder à crise instalada, bem como evitar a possibilidade de uma nova onda do vírus, alertada por infectologistas e outros profissionais de Saúde que acompanham a devastadora ação do vírus no Estado.

Não se trata de privilégio a imunização em massa dos habitantes do Amazonas, se trata de estratégia inteligente de saúde pública, impedindo que esse vírus na sua versão mais contaminante se propague para outros brasileiros, e ainda, utilizando de forma prudente e otimizada os recursos públicos

No sentido de fortalecer o movimento das entidades de classe, instituições e poderes constituídos no Amazonas e no país, o comitê destaca a ação dos órgãos de controle, tais como os Ministérios Públicos do Estado, Federal, do Trabalho e de Contas, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), da Defensoria Pública da União (DPU) e a atuação da do Poder Judiciário, por meio da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, que com as suas decisões buscam garantir os direitos da população ao acesso e tratamento da Covid-19, em especial, diante da crise da falta de oxigênio nos hospitais e a má gestão dos recursos financeiros nos serviços de Saúde do Estado e município, responsáveis diretos pela perda de inúmeros pacientes e o luto das famílias.

Senhores governantes e autoridades de Saúde, é urgente a vacinação em massa no Amazonas. É a grande esperança e a resposta real diante deste cenário de caos social, novas infecções e mortes. Por isso, o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral, entidades da Sociedade Civil e personalidades solicitam dos governantes do Amazonas e do Governo Federal esforços imediatos para a compra de vacinas e a realização de ampla campanha de imunização no Estado, pois o povo não suporta mais tanto sofrimento e descaso nesta crise sanitária que ceifa vidas e sonhos.

Manaus, 15 de fevereiro de 2021.

Entidades

-Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa Dois Eleitoral

– Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas – OAB/AM.

– Conselho Regional de Administração – CRA/AM

– Conselho Regional de Contabilidade – CRC/AM

– Conselho Regional de Economia- Corecon/AM

– CNBB/ Norte 1

– Arquidiocese de Manaus

– Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas – SJP/AM

– Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj

– Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental – SARES.

– Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE.

– Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus-Aspromsindical.

– Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Material Plásticos de Manaus e do Amazonas – Sindplast/AM.

– Comissão Pastoral da Terra Regional Amazonas

– Comissão Pastoral da Terra da Arquidiocese de Manaus

– Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Parintins

– Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de Parintins

– Movimento dos Trabalhadores Cristãos Grupos do Amazonas

– Associação de Amparo Social Frei Mário Monacelli.

– Articulação Amazônica dos Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro de Matriz Africana – ARATRAMA

– Associação de Desenvolvimento Sócio Cultural Toy Badé

– Ponto de Cultura Tambor de Mina: História, Memória e Tradição

– Ewɛgbɛ́ Acɛ́ Mina Gɛgi Fɔn Vòdùn Xɛ̀byosò Toy Gbadɛ́

– Centro de Umbanda Ogun Beira Mar

– Centro de Umbanda Raiz da Araucaia Ilê Axé Opô Opará

Ilê Aṣé Omi Mege Orun

– Centro de Umbanda São Jorge Guerreiro

– Associação Nossa Senhora da Conceição

– Instituto Nossa Senhora da Conceição

– Associação Beneficente Cultural e Religiosa do Ilê Axé Opô Opará

– Fórum Permanente das Mulheres de Manaus

– Movimento das Mulheres Negras da Floresta – Dandara

– Espaço Feminista Uri Hi

– Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate a Violência.

Personalidades

– Flávio Mota ( promotor de Justiça do Amazonas )

– Wilson Reis ( presidente do Sindicato dos Jornalistas AM )

– Grace Anny Benayon Zamperlini ( presidente da OAB AM)

– Dom Leonardo Steiner ( Arcebispo de Manaus )

– Inácio Guedes (ex-presidente do Conselho Regional de Administração – CRA/AM)

– Mourão Júnior ( ex-presidente do Conselho Regional de Economia – Corecon )

– Manoel Júnior ( Conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade – CFC)

– Pe. Paulo Tadeu Barausse, Sj. ( Coordenador do Sares )

– Júlio Antônio Lopes ( Advogado e Presidente da Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas -ALCEAR)

– Paulo Queiroz ( Advogado e Presidente da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos – ABEPPA e da Academia de Letras e Culturas da Amazônia – ALCAMA).

– Nelson Aniceto Rodrigues ( Presidente do Conselho Regional de Administração – CRA/AM.)

– Martinho Luís Gonçalves Azevedo ( presidente do Conselho Regional de Economia – Corecon)

– Marinilde Verçosa Ferreira ( professora Ufam/ FES )

Cassius Clei de Aguiar – (Membro Consultor, Comissão Especial de Direito Eleitoral CFOAB)

– Maria Aparecida Magalhães Veras (Advogada e Coordenadora regional do Observatório de Candidaturas Femininas)

– Ricardo Abtibol Vilhena (Advogado)

– Joseny Gusmão ( presidente do Conselho Regional de Contabilidade – CRC/AM.)

– Francisco Brito ( presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Material Plásticos de Manaus e Amazonas – Sindplas/AM)

– Elcilene Silva da Rocha (Advogada)

– Carlos Santiago ( Advogado, Analista Político e Sociólogo )

– Lambert William Melo ( Coordenador de Comunicação do AspromSindical).

– Patrícia Cabral – ( Conselho de leigos e leigas da Arquidiocese de Manaus)

– Gleice Oliveira ( historiadora e professora – Coletivo de Mulheres da Educação.)

– Denise Kassama Franco do Amaral ( vice-presidente do Conselho Federal de Economia)

– Fabiane Vinente dos Santos ( antropóloga, pesquisadora do Laboratório Território, Ambiente, Saúde e Sustentabilidade da Fiocruz Amazônia)

– Maria Irene Tondin ( ISSP ).

– Claudionor da Silva de Mendonça (Coordenador da Pastoral da Aids – Arquidiocese de Manaus)

– Xɛ́byosɔnɔ̀n Pai Alberto Jorge Silva ( Sacerdote da Sacralidade de Matriz Africana)

– Vodunsi Lissássi Pai Jonathan Azevedo (Presidente da Associação de Desenvolvimento Sócio Cultural Toy Badé)

– Pe. Adriano Luís Hahn (SARES).

– Luciano Santos ( Advogado e Coordenador do MCCE)

– Maria de Guadalupe de Souza Peres ( Conselheira Estadual de Saúde )

– Frei Paulo Xavier ( Pároco da Igreja de São Sebastião/ Manaus)

– Dom Sérgio Castriani ( Arcebispo Emérito de Manaus)

– Marcela Vieira (assessoria da Cáritas Brasileira/Articulação Brasileira pra Economia de Francisco e Clara).

– Ademar Vieira ( jornalista e roteirista ).

– Marilene Corrêa da Silva Freitas ( professora doutora da Ufam, ex-secretária de Ciência e Tecnologia e ex- reitora da UEA )

– Gláucio da Gama ( Assina pelo Fórum Permanente de Afrodescendentes do Amazonas-FOPAAM)

-Maria Gorete Barbosa de Oliveira (

Pastoral Operária da arquidiocese de Manaus e pela Equipe Itinerante).

– Marcos Alexandro Alves Correa (Conselheiro Estadual de Saúde.)

– Mercy Maria dos Santos Soares ) Pedagoga/Consultora de Qualidade)

– Francisco Cesar Garcia Marques (Administrador Público Federal)

– Ivânia Vieira, jornalista, Professora da Ufam, membro do Fórum de Mulheres Afro-Ameríndias e Caribenhas (FMAC), do Movimento de Mulheres Solidárias do Amazonas (MUSAS) e da Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos dos Indígenas (FAMDDI).

– Pe oziel Cristo de Oliveira (Coordenador da Missão Satere – Mawe.)

– Valério Setor ( membro do Serviço Jesuíta Panamazônica)