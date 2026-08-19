Dívida de US$ 40 Trilhões provoca alertas de crise fiscal nos EUA, informou o Departamento do Tesouro

A dívida total dos Estados Unidos ultrapassou US$ 40 trilhões pela primeira vez, informou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira, gerando novos alertas de que uma crise fiscal está se formando, já que os custos crescentes com programas de assistência social e pagamentos de juros superam em muito as receitas retidas pelos cortes de impostos.

O último relatório diário do Tesouro sobre os saldos de caixa e dívida mostrou que a dívida pública total em aberto era de US$ 40,047 trilhões na terça-feira, um total que inclui títulos do Tesouro detidos pelo público no valor de US$ 32,266 trilhões e participações em dívida intragovernamental no valor de US$ 7,782 trilhões.





Dívida do governo

A dívida do governo federal mais que dobrou em menos de uma década, passando de US$ 19,95 trilhões quando o presidente Donald Trump tomou posse pela primeira vez, em janeiro de 2017.

Aproximadamente um terço desse aumento ocorreu durante dois anos de empréstimos frenéticos do governo para financiar as medidas de resposta à pandemia de COVID-19, implementadas por Trump e pelo ex-presidente Joe Biden.

O restante foi explicado pelas escolhas de política fiscal de ambos os presidentes, somadas aos desequilíbrios de longa data entre impostos e gastos.

Alerta de ultrapassagem

Grupos de fiscalização orçamentária vêm antecipando a ultrapassagem desse limite há semanas. Alguns emitiram alertas contundentes de que uma crise da dívida em larga escala poderia eclodir, a menos que os legisladores enfrentem uma perspectiva fiscal insustentável e aumentem impostos, cortem gastos ou ambos.

“Este marco sombrio serve como mais um lembrete de que já passou da hora de confrontarmos uma discrepância fundamental”, disse Margaret Spellings, CEO do Bipartisan Policy Center, um think tank centrista, na semana passada, quando a marca de US$ 40 trilhões se aproximava.

Credores globais dos EUA

Dias após um leilão de US$ 25 bilhões em títulos do Tesouro de 30 anos ter atingido o maior rendimento desde 2021, os rendimentos dos chamados títulos de longo prazo atingiram, na terça-feira, seus níveis mais altos em quase duas décadas, à medida que os investidores exigiam maior compensação diante da volumosa emissão de títulos do governo americano.

Na quarta-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, deu um passo ousado para reduzir os rendimentos dos títulos de longo prazo, anunciando a duplicação do volume de recompras de títulos do Tesouro com vencimento entre 10 e 30 anos, para pelo menos US$ 4 bilhões por operação.

O prêmio de prazo para títulos do Tesouro de 10 anos, uma medida de quanto do rendimento total do título é atribuído ao risco percebido de mantê-lo por uma década, subiu esta semana para o nível mais alto em mais de uma década.

Em contrapartida, a demanda por títulos da dívida americana por parte de investidores estrangeiros — que detêm quase um terço de todos os títulos do Tesouro — vem diminuindo ao longo do último ano, deixando mais títulos disponíveis para compradores mais sensíveis a preços, o que pode exacerbar a volatilidade do mercado, escreveu na terça-feira John Canavan, principal analista de mercado financeiro do grupo de Macroeconomia e Serviços ao Investidor da Oxford Economics.

Gasto exorbitantes

O déficit dos primeiros 10 meses do ano fiscal de 2026 já ultrapassou o déficit total de todo o ano fiscal de 2025, faltando ainda dois meses para o fim do ano fiscal atual.

Trump ignorou em grande parte o número cada vez menor de defensores da austeridade fiscal em seu Partido Republicano, promovendo gastos exorbitantes ao longo de seus dois mandatos.

A dívida pública aumentou em US$ 7,8 trilhões durante o primeiro mandato de Trump, mais da metade desse valor acumulado durante a resposta à pandemia nos seus últimos nove meses no cargo.

Desde que Trump assumiu o cargo pela segunda vez, em janeiro de 2025, a dívida dos EUA aumentou em US$ 3,8 trilhões, totalizando um crescimento de US$ 11,6 trilhões ao longo de seus dois mandatos até o momento.

A dívida pública aumentou em US$ 8,4 trilhões durante o mandato de Biden, marcado também por gastos expressivos com a recuperação da COVID-19, mas impulsionado também por grandes investimentos em infraestrutura, subsídios para energia limpa e outras prioridades defendidas por seu Partido Democrata.

O Comitê para um Orçamento Federal Responsável, uma organização apartidária, estima que as escolhas políticas de Trump e Biden aumentaram a trajetória da dívida federal além do que teria se acumulado sob as leis de gastos vigentes quando cada um assumiu o cargo.

Por exemplo, o pacote legislativo histórico do segundo mandato de Trump, o One Big Beautiful Bill Act, adicionará mais US$ 4,7 trilhões à dívida, de acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso (Congressional Budget Office), o órgão não partidário responsável pelas contas dos legisladores federais.

Trump classificou seu segundo mandato como um período focado na redução de custos, marcado por cortes de empregos em agências federais ordenados pelo Departamento de Eficiência Governamental, uma organização não governamental.

No entanto, grande parte de seus cortes de gastos teve como alvo os chamados programas “discricionários”, a menor parcela do orçamento federal.

Os EUA gastam aproximadamente US$ 7 trilhões anualmente, e 60% desse valor é destinado a programas considerados “obrigatórios”, incluindo pagamentos para a Previdência Social, Medicare, Medicaid e assistência a veteranos, que geralmente aumentam para acompanhar o custo de vida.

Outros US$ 1,1 trilhão são destinados ao pagamento de juros sobre empréstimos dos EUA, cujo custo aumenta à medida que a dívida cresce e as taxas de juros sobem. O orçamento do ano fiscal de 2025 marcou a primeira vez em que os custos com o serviço da dívida ultrapassaram o financiamento do Pentágono.

Nos primeiros 10 meses do ano fiscal de 2026, os custos com juros superaram os gastos com o Medicare, tornando-se a segunda maior rubrica do orçamento federal, atrás apenas do sistema de previdência social.

Os Estados Unidos estão gastando mais para financiar os custos de aposentadoria e saúde da geração do “baby boom”, pressionando os fundos fiduciários da Previdência Social e do Medicare, mesmo com a arrecadação de impostos sobre a folha de pagamento e a renda insuficiente para cobrir os custos federais.

CNN Brasil