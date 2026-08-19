Preparo e experiência para presidir o Boi Caprichoso, foi o que mostrou Diego Mascarenhas em debate na Difusora

O candidato à presidência do Boi-Bumbá Caprichoso, Diego Mascarenhas, mostrou-se preparado, com experiência e conhecimento da Associação Cultural durante o debate promovido pela Rádio Difusora do Amazonas, na tarde desta quarta-feira (19), em Manaus.

Atual vice-presidente do Boi Caprichoso, Diego apresentou durante o debate o conhecimento adquirido ao longo de sua trajetória dentro da instituição e demonstrou domínio de temas relacionados às áreas artística, administrativa e social. Ele respondeu às perguntas do mediador, do candidato concorrente, de jornalistas e de torcedores do bumbá, apresentando propostas e posicionamentos para diferentes desafios da associação.





Trajetória no Caprichoso

A preparação para assumir a presidência, segundo Diego, é resultado de uma trajetória construída dentro do próprio Caprichoso e do contato direto com diferentes setores da Associação.

Após o debate, a participação de Diego repercutiu entre sócios e torcedores nas redes sociais. Rosi Queiroz destacou a percepção de preparo demonstrada pelo candidato. “Única chapa que está preparada para assumir com responsabilidade o Boi Caprichosoé a chapa 2”, afirmou.

Cíntia Mendes de Azevedo ressaltou o caráter objetivo das propostas apresentadas por Diego. “É pé no chão e muito trabalho pelo Boi Caprichoso”, declarou.

Serenidade

O associado Felipe Sicsú também avaliou positivamente a participação de Diego e destacou a importância de experiência e conhecimento para a condução da associação. “Diego Mascarenhas foi sereno, mostrou preparo, conhece os setores do Boi e sabe onde precisamos melhorar. Por isso, eu voto na Chapa 2”, afirmou.

A trajetória de Diego Mascarenhas dentro do Boi Caprichoso é um dos principais argumentos apresentados pela Chapa 2, “Amor Caprichoso”. Antes de disputar a presidência, Diego acumulou experiência em diferentes funções dentro da associação e atualmente exerce a vice-presidência.

Durante a campanha, o candidato tem defendido uma gestão baseada em transparência, valorização dos associados e participação dos diferentes segmentos da nação azul e branca. Em encontros com sócios, também vem apresentando propostas para áreas como patrimônio, benefícios aos associados e valorização da história do Caprichoso.

Ao final do debate, Diego agradeceu à Rádio Difusora pela oportunidade de apresentar suas propostas e dialogar com os associados.