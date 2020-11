Do ICBEU para o mundo – por Dudu Monteiro de Paula

Nos anos 70, meu Pai EDGAR MONTEIRO DE PAULA, o Professor RUI ALENCAR e amigos criam o Instituto Cultural Brasil – Estados Unidos (ICBEU).

Mediante o fato, meu Pai determinou que os 4 filhos estudariam inglês. E assim se fez!

Como estudante de Jornalismo na Universidade do Amazonas (UA), hoje Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Atleta de várias modalidades, fui Presidente da Federação Amazonense Universitária de Desporto (FAUD).

Dominava fluentemente o Inglês, o Francês e o Espanhol, a ponto de ser convidado pelo Presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) Tanner Verçosa para ser Diretor de Relações Internacionais.

A partir do convite, coloquei em meu currículo os Jogos Universitários Mundiais (UNIVERSIADES). A saber, alguns lugares onde estive: Edmonton – Canadá; Sheffield – Inglaterra; Buffalo – Estados Unidos; Zagreb – Croácia (à época Iugoslávia); Duisburg – Alemanha; Beijing – China.

Em 2000, estava em Fortaleza – Ceará, participando do Congresso Mundial de Jornalismo Esportivo, quando na plenária só de brasileiros, chega o Presidente da Federação Mundial de Jornalistas Esportivos, um jornalista inglês. Como ele estava sozinho foi solicitado à plenária, alguém que dominasse o inglês para servir como interprete.

Apresentei-me e durante a palestra dele fiz as traduções. Diante disto, o Presidente da Federação Mundial de Jornalistas Esportivos me convidou para que o acompanhasse durante suas viagens pela América Latina.

Assim aconteceu a abertura para as viagens internacionais em nome da Imprensa Brasileira. Mais ainda, o Presidente da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos (ABRACE), ANDERSON MAIA me nomeou como representante do Brasil nas reuniões mundiais e me tornei Diretor da International Sports Press Association (AIPS), no Continente Americano.

Viajei com a Delegação do Brasil de Jornalistas Esportivos participando de debates e discussões em muitos países como: Sóchi – Rússia; Cortina d’Ampezzo – Itália; Marrakech – Marrocos; Insbruck – Áustria; Antalya – Turquia. Como diretor da AIPS América estive em praticamente todos os países do Continente Americano: Argentina; Uruguai; Paraguai; Colômbia; Bolívia; Costa Rica; Panamá, dentre outros.

Com a proximidade da Copa do Mundo no Brasil fui convidado para fazer palestras sobre nosso País em vários países da América Central e do Sul.

E tudo começou, quando seu Monteiro e dona Helena decidiram que os filhos deveriam aprender um idioma!

A aceitação ao voo do conhecimento abriu as portas para o mundo!

Acreditem, isto é apenas parte de uma História de vida.

A ETERNA GRATIDÃO aos nossos Pais, que desde cedo nos orientaram (somos 4 irmãos), que o conhecimento não tem Fronteiras e é algo que ninguém pode tirar!

Por hoje é só! Semana que vem tem mais! Fuuuiiiiii!