Domingo sangrento – Homem é executado a tiros no bairro da Compensa

MANAUS – Mais um crime de execução foi registrado na noite de domingo, (28), na rua Curuanã, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Jhow Leno Araújo Pereira, 26 anos, estava na via quando homens armados chegaram em um carro no local e deram início a vários disparos contra o mesmo que morreu com tiros na região da cabeça.

A vítima tinha um suposto envolvimento com o tráfico de é essa será uma das principais linhas de investigação da Polícia Civil, (PC). O corpo de Jhow, foi recolhido para o IML. Familiares que estavam no local, não quiseram falar com a nossa equipe de reportagem sobre o fato.

Por Correio da Amazônia