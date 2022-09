Dono da Samel chama Arthur Neto de “ladrão e chefe de capangas”

O proprietário do hospital Samel, Beto Nicolau, publicou um vídeo como nota de repúdio ao ex-prefeito de Manaus e candidato ao Senado, Arthur Neto.

(O vídeo caiu nas redes sociais em 2021, mas voltou a circular nos grupos esta semana, com grande repercussão, dado a atualidade do assunto que até hoje não teve resposta).

Na ocasião o empresário afirmou que Arthur Neto ‘é um ladrão e manda seus capangas resolverem seus problemas’.

“Arthur, vc é um mentiroso. O hospital Samel não salvou 611 vidas, foram 617 na pandemia de covid-19. Além disso, você nunca ajudou ninguém, você não tinha esse interesse. Queria apenas roubar”, afirmou Nicolau.

Assassinato do engenheiro

O empresário ressaltou, ainda, o assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues, ocorrido em setembro de 2019.

“Arthur, você não resolve seus problemas. Você manda os seus capangas resolverem, assim como você fez no caso do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues”, enfatizou.

Por fim, o proprietário da Samel afirma que Arthur não tem coragem para processá-lo.

“Você pode me processar, mas não teria essa coragem por não passar de um ladrão mentiroso. Resolva os seus problemas do jeito que você quiser”, disse Beto.

Assista ao vídeo: