Jovem é assassinado na saída de festa promovida pelos Rodoviários, na Aseel

O jovem Marcos Danilo Cardoso, de 24 anos, foi assassinado com 10 tiros, na festa promovida pelo Sindicato dos Rodoviários, na noite deste sábado (02).

O clube da Associação dos Empregados da Eletronorte (Aseel) fica às margens da Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com as informações preliminares, Marcos havia acabado de sair do clube, onde acontecia uma festa promovida pela diretoria do Sindicato dos Rodoviários de Manaus.

Um indivíduo em uma motocicleta aproximou-se do veículo da vítima, teria conversado brevemente com Marcos. Após isso, efetuou vários disparos de arma de fogo contra Marcos.

Ainda segundo as informações iniciais, a vítima seria sobrinho do presidente do Sindicato de Motoristas de Transportes de Carga do Amazonas (SindCargas), Carlos Gonzaga.

Vídeo divulgação de internautas: