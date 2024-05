Suposto assaltante de ônibus é assassinado a pauladas e pedradas no Riacho Doce 3

MANAUS | Um jovem que não teve o nome revelado, foi assassinado a pauladas e pedradas na noite de terça-feira, (30), na rua João Lucas, bairro Riacho Doce 3, zona Norte de Manaus.





A vítima estaria supostamente realizando assalto a ônibus junto com um comparsa na linha 640. Durante a execução do crime, um dos elementos foi capturado ainda dentro do ônibus e foi agredido tendo que ser levado para o Serviço de Pronto Atendimento Danilo Corrêa.

Já o segundo foi capturado no Riacho Doce e lá assassinado a pauladas e pedradas. O corpo do homem foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML). A polícia deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia