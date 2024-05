Ex-BBB, Isabelle, brilha como cunhã-poranga na Festa da Alvorada do Boi Garantido

Isabelle, aos 31 anos, retornou à sua terra natal, Parintins, no coração do Amazonas, após sua notável jornada como finalista do BBB 24. Na madrugada desta quarta-feira (1º), ela fez sua estreia triunfante como cunhã-poranga do Boi Garantido, mergulhando de volta às suas raízes culturais após conquistar fama nacional.





O palco para sua primeira apresentação após o programa foi a tradicional Festa da Alvorada do Boi Garantido, realizada no emblemático Curral Lindolfo Monteverde. Nesta ocasião anual, os devotos do Boi, identificados pela cor vermelha que exala paixão e devoção, realizam uma comovente procissão ao som das toadas, os acordes que ecoam a essência do festival, partindo do curral em direção ao coração da cidade.

Para Isabelle, essa noite significou mais do que uma simples performance; foi um reencontro com amigos e camaradas que não via desde que adentrou os holofotes do reality show. Nas redes sociais, ela compartilhou a alegria de estar de volta aos braços da comunidade que a viu crescer, onde sua arte e sua identidade se fundem em uma só.

No centro das atenções, Isabelle personifica o papel sagrado da cunhã-poranga, uma figura que irradia beleza, coragem e proteção, conforme preceitua o regulamento do Festival Folclórico de Parintins. Sua dança é mais do que movimentos graciosos; é um tributo à tradição, à história e à alma do povo amazonense.

Esta celebração matutina marca o prelúdio dos dias sagrados do festival, agendados para 28, 29 e 30 de junho, quando a Ilha Tupinambarana será palco para a exaltação da cultura, da música e da dança que fazem de Parintins um tesouro vivo da identidade brasileira.

Fonte: QUEM