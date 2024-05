Saiba como consultar se o título eleitoral foi cancelado

As Eleições 2024 acontecem em outubro e os brasileiros que estiverem com o título de eleitor em situação irregular até o dia 8 de maio não poderão votar. Para conferir a situação do documento, é preciso acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Inicialmente, é necessário digitar o nome completo no quadro específico, em seguida, a data de nascimento e clicar em consultar.

Outro caminho é acessar a aba Serviços Eleitorais e, em seguida, entrar em Autoatendimento Eleitoral. Depois, o eleitor deve acessar a página Título Eleitoral.

Por fim, basta acessar consultar a situação eleitoral. Ao fazer isso, deve fornecer o número do título de eleitor, nome ou CPF.

Ao fim desse processo, será informada a situação do título de eleitor, se ele está Regular ou Irregular. Caso esteja regular, você está apto a votar nas eleições e não necessita realizar nenhuma ação.

Caso a página informe que seu título está Irregular, você deve buscar a regularização do título de eleitor até o dia 8 de maio, prazo final para os eleitores resolverem as pendências eleitorais a tempo de votar nas Eleições 2024.

Além disso, o eleitor também pode verificar a situação do título diretamente no cartório eleitoral.