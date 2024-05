Flamengo e Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira, 1º, no Maracanã

Flamengo e Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira (1), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão do SporTV e Premiere.





O confronto na Copa do Brasil será determinante para os dois times, já que o Flamengo procura começar sua trajetória na competição com uma vitória e o Amazonas busca um triunfo para mudar sua situação desfavorável recente.

Prováveis Escalações

Flamengo (Técnico: Tite)

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Gerson e De la Cruz; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.

Amazonas (Técnico: Adílson Baptista)

Edson Mardden; Patric, Diogo Silva, Alvariño e Fabiano; Xavier, Judá e Matheusinho; Sassá, Matheus Serafim e William Barbio.

Fonte: L!