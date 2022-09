David Almeida participou da cerimônia de acolhida do cardeal dom Leonardo Steiner

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, ontem sábado, 3/9, da cerimônia de acolhida civil do cardeal da Amazônia, arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner, realizada na igreja da Matriz, localizada no centro da capital amazonense.

“Para mim, é histórico e emocionante. É a primeira vez que entro nessa importante igreja. Eu vim em reconhecimento à autoridade eclesiástica. Um conselheiro do papa da Amazônia, do Amazonas. A importância do dom Leonardo. Desejar a ele êxito e sucesso em toda a sua jornada à frente da igreja”, afirmou o prefeito.

Durante o evento, que contou com a cúpula da igreja no Estado, o prefeito de Manaus destacou a ação da arquidiocese na região, principal em defender os valores da família.

“Fazer o bem sem olhar a quem. A sociedade brasileira tem sofrido muitos ataques, principalmente a família. E o que mantém os valores da família seguros dentro dessa sociedade é a Igreja Católica, não tenho dúvidas disso. Fica aqui a minha gratidão e o meu reconhecimento ao trabalho que a Igreja Católica faz”, salientou Almeida.

Atuando desde 2019 como arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner foi nomeado cardeal pelo papa Francisco em cerimônia na Basílica de São Pedro no Vaticano, em Roma, no último dia 27/8. Questionado sobre a recepção que teve ao voltar para Manaus, o cardeal enfatizou a importância de trabalhar em conjunto com as autoridades locais para o bem da população.

“A criação de um cardeal para a região amazônica mostra a proximidade do papa Francisco com toda a nossa região da Amazônia. Me fazer presente depois de virar cardeal e ser recebido pelas autoridades é o sinal do nosso desejo de trabalharmos em conjunto, em servimos todos juntos para o bem do povo de Deus, para o bem da nossa casa comum”, finalizou o arcebispo.