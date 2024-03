Drogas avaliadas em R$ 270 mil são apreendidas em Barcelos

Mais de 12 kg de drogas foram apreendidas por policiais militares que atuam na Base Fluvial Arpão 2, nas proximidades do município de Barcelos (distante 399 quilômetros de Manaus). As apreensões ocorreram em duas abordagens de fiscalização realizadas a embarcações no âmbito da operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).





Na primeira ocorrência, os militares encontraram três tabletes de entorpecentes no interior da embarcação Gênesis III. Durante revista no porão do barco, foram apreendidos cerca de 1,6 kg de maconha do tipo skunk.

A segunda apreensão foi realizada nesta segunda-feira (18/03), por volta de 18 horas. Em fiscalização à balsa Dona Lucinda, os agentes encontraram 15 tabletes de maconha com aproximadamente 10,5 kg da droga. O entorpecente estava escondido em uma máquina de lavar roupas e em uma caixa de som.

As duas ações contaram com o apoio do cão policial de faro para narcóticos, Xerife, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). Ao todo, foram apreendidos 8 tabletes de entorpecentes pesando aproximadamente 12,1 kg. De acordo com a SSP-AM, os danos ao crime organizado chegam a R$ 270 mil.

Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados para a autoridade da Polícia Civil (PC-AM) da Base Arpão 2 para os procedimentos de polícia judiciária.

Operação da SSP-AM

A operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura é coordenada no Amazonas pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), da SSP-AM, com o apoio do governo federal. As ações integradas das Forças de Segurança do Amazonas visam o combate ao crime organizado no Estado.

Nos rios, as ações ocorrem a partir das bases militares que estão posicionadas em pontos estratégicos. As equipes atuam em abordagens de fiscalização de embarcações que transportam cargas e passageiros.