Seminário “Igarapés de Manaus” promovido pelo TCE-AM está na reta final das inscrições

A Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) informou que restam menos de 20% das vagas disponíveis para inscrições para participação no Seminário “Igarapés de Manaus: desafios da governança e preservação”, realizado pela Corte de Contas via ECP em parceria com o Ministério Público de Contas (MPC), nesta quarta-feira (20), no auditório do TCE-AM.





As inscrições são gratuitas, abertas à sociedade e devem ser realizadas no site da ECP, em ecpvirtual.tce.am.gov.br até o início do evento. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM, mas o certificado de participação só será emitido aos participantes no formato presencial.

Neste ano, o Seminário ocorrerá como parte da programação da Semana da Água em alusão ao Dia Mundial da Água. O evento contará com dois painéis: o primeiro, com foco em ações institucionais, com a participação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), além das Secretarias de Estado (Sema) e Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e o segundo, com apresentação de casos que explicarão as discussões sobre o tema.

Exposição

Além das discussões, de forma inédita, o Seminário “Igarapés de Manaus: desafios da governança e preservação” contará com uma exposição interativa que reproduz as casas e a estrutura de água e esgoto do Beco do Nonato, localizado no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus, que foi a primeira área de palafitas a receber água tratada e ter acesso ao serviço de esgotamento sanitário.

A exposição foi montada pela concessionária de água e esgoto que presta serviços em Manaus e realizada pelos artistas Antônio Paulo Rodrigues de Souza, Sincler Dias de Souza e Adilson Bittencourt de Araújo.