Dupla é assassinada com golpes de terçado em Ramal na AM-010

MANAUS – Na manhã de domingo (8), dois homens identificados somente como Rafael e Hemerson, de aproximadamente 30 anos, foram encontrados mortos dentro de uma casa no km 7 do Ramal do Jericó, que fica no km 145 da rodovia estadual AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.

De acordo com policiais militares do município de Itacoatiara, uma viatura foi acionada por volta das 9h, quando uma denúncia feita através da linha direta, informou que em uma casa no Ramal do Jericó havia dois corpos.

A guarnição foi até o local onde se depararam com as vítimas, que foram mortas com golpes de arma branca, possivelmente terçado. Os investigadores da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara que estavam no local, acionaram uma funerária para fazer a remoção dos corpos e levar até o necrotério do município.

Um inquérito policial será instaurado para que seja investigada a motivação do crime. A identidade das vítimas não foi divulgada pela polícia.