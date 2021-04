Dupla é presa após roubo em veículo com uso de bloqueador de alarme

MANAUS – A polícia prendeu na tarde de quinta-feira, (29), por volta das 17h30, dois homens, de 23 e 36 anos, envolvidos no roubo de objetos pessoais do veículo de um homem de 30 anos, com o emprego de dispositivo bloqueador de alarme. O fato ocorreu na avenida Leopoldo Péres, bairro Educandos, zona sul.

De acordo com relatos dos policiais militares, a equipe se encontrava em patrulhamento tático naquelas redondezas quando foram acionados pela vítima, denunciando que havia visto dois homens saindo do seu veículo e detalhando as características dos dois suspeitos. A guarnição iniciou buscas e visualizou o carro dos suspeitos estacionado em frente a uma agência bancária com os dois envolvidos.

Após abordagem, durante varredura no interior do veículo, a equipe encontrou uma bolsa contendo pertences da vítima, que também reconheceu os dois suspeitos. Na bolsa foram encontrados uma carteira porta-cédulas e documentos pessoais da vítima, uma máquina de cartão débito/crédito, dois aparelhos celulares e um par de óculos de sol, e ainda um maçarico e um controle bloqueador de sinais de alarme (Chapolin).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram conduzidos, juntamente com a vítima, os objetos e o carro, para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.