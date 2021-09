Dupla envolvida com tráfico de drogas é presa no Armando Mendes

MANAUS – No domingo (05), por volta da 1h, policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram um homem com mandado de prisão em aberto, encontrado com várias trouxinhas de substância entorpecentes na rua Xanxerê, bairro Armando Mendes, zona leste da capital.

Segundo os policiais militares, a equipe recebeu denúncia anônima, por aplicativo de mensagem. Nas buscas, encontraram o suspeito em companhia de uma mulher, quando foi feita a abordagem. Durante a revista pessoal foram encontradas trouxinhas de entorpecentes com aspecto cocaína (10), e de oxi (31); e R$ 35 em espécie.

Os dois infratores, das duas ocorrências da zona leste, foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).