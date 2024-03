É hoje! Lançamento do 57º Festival de Parintins, no Bumbódromo

A partir das 20h, nesta sexta-feira (22/03), os portões do Bumbódromo de Parintins estarão abertos para a grande festa de lançamento do 57º Festival de Parintins. O evento terá a presença do governador Wilson Lima, dando a largada para extensa agenda de eventos bovinos da temporada. A entrada é gratuita e traz grandes surpresas no palco, protagonizadas por itens oficiais dos bois Caprichoso e Garantido, além dos espetáculos com o elenco completo de cada bumbá, em uma hora e 20 minutos de apresentação para cada.





A Ilha Tupinambarana (distante 369 quilômetros de Manaus) recebe a festa de lançamento do festival, promovida pelo Governo do Estado, comprovando que o boi-bumbá não se restringe aos dias 28, 29 e 30 de junho. O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, reforça a cadeia produtiva da cultura que se desenha nos meses que antecedem o festival.

“Quando a gente chega em Parintins percebe que uma nova matriz se forma, vários setores da economia criativa se movimentam, são serralheiros, pintores, costureiras, artistas de um modo geral, e todo o comércio local também já se prepara para receber o público. É a geração de oportunidades e, acima de tudo, de divulgação da nossa cultura”, afirma o secretário.

Programação

Neste ano, a participação da cunhã-poranga Isabelle Nogueira, no Big Brother Brasil 2024, reforça a visibilidade da cultura do Amazonas. Por esse motivo, a festa de lançamento terá a transmissão do programa, ao vivo, nos telões instalados na arena do Bumbódromo.

Após a transmissão, a festa segue com surpresas, momentos raros dos dois bois-bumbás e itens oficiais, juntos no palco, executando performances jamais esperadas pelo público na abertura, intitulada de “Tribal”.

De acordo com a ordem de apresentação definida por sorteio, Caprichoso abre a festa e o Garantido encerra. Cada boi contará com um elenco de mais de 200 pessoas no palco.

Do lado do Caprichoso, o diretor do espetáculo desta noite Edvan Batista, adianta que o elenco azulado irá retratar um pouco do que será levado às noites do festival, em especial a parte musical e coreográfica. “Com duração de 1h20, com certeza, será um grande espetáculo padrão Caprichoso, bem afinado, ensaiado para levar a nação azul e branco à loucura.”, adianta Edvan.

O momento do Garantido tem à frente na noite de hoje o artista Pedro Evangelista. “O ponto de partida será levar a emoção ao povo encarnado”, segundo o artista. “A ideia é lavar a alma neste espetáculo de lançamento. Será uma grande apresentação para a galera do Garantido, para emocionar e sim, resgatar o título neste ano”, revela Evangelista.

Entrada de menores

Na festa de lançamento do 57º Festival de Parintins, no Bumbódromo, as regras estabelecidas em portaria conjunta nº 01/2021, pela 2ª Vara da Comarca de Parintins, serão obrigatoriamente cumpridas em relação à permanência de crianças e adolescentes no Bumbódromo.

No caso de menores de 14 anos será permitido participar da festa até às 22h. Aqueles com 14 a 16 anos incompletos, até às 23h e, de 16 anos a 18 anos incompletos, até às 00h. Em todas as situações, com a presença dos responsáveis ou autorização dos mesmos. Importante também ressaltar que a apresentação do documento oficial de identificação pessoal para comprovação da idade da criança ou do adolescente é obrigatória.