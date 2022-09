‘É sim um posicionamento político’, diz Ivete sobre discurso antiarmas

Ivete Sangalo abriu o Palco Mundo no último dia de Rock in Rio e parou pouco para conversar com os fãs. Quando parou, optou por deixar dois recados: “Deus não acredita em violência, acredita no amor” e “não precisamos de armas, precisamos de amor”. Tanto armas quanto Deus são assuntos recorrentes na campanha de Jair Bolsonaro a reeleição à presidência da República.

– É sim um posicionamento político, eu não acredito em arma, em violência. Não acredito em falar em nome de Deus sobre coisas que não têm relação com Deus. Eu falei mesmo, senti vontade e a necessidade de falar, com toda tranquilidade.

Durante o show, o filho de Ivete, Marcelinho, participou da banda tocando primeiro percussão e depois piano, no hit “Quando a chuva passar”.

— Eu estava no estúdio ensaiando, ele sentou no piano e começou a tocar. Eu perguntei se ele queria tocar no show, ele disse que ia ser massa. No começo, eu e o pai ficamos apreensivos de colocá-lo numa situação dessa, mas ele disse que queria, que tinha ensaiado bastante. A gente estende ao palco o que acontece em casa — diz Ivete.

Durante a apresentação Ivete falou da participação dos filhos no show:

— Comecei com as vozes das minhas filhas e o meu filho veio cantar comigo, isso é um privilégio muito grande você poder ter os seus filhos e se orgulhar deles. Vê-los crescer sem medo pelos privilégios que são dados a gente. E quando eu coloco os meus filhos aqui no palco eu fortaleço a relação das mães e seus filhos. Toda mãe tem direito de deixar os seus filhos crescerem com liberdade, dignidade, direitos, amor e educação — afirmou Ivete.

O discurso da cantora incendiou a plateia, o público não parou de gritar e aplaudir a cada palavra da baiana que continuou a fala:

— Sem ter medo de deixar os seus filhos irem as ruas correr sem camisa. Eu como mãe coloco aqui a minha família e o meu coração nesse lugar que é a minha casa, a minha família. Existem muitas famílias e todas elas são muito poderosas e são todas as pessoas de diferentes maneiras que fazem deste país, um país livre. Que merece continuar sendo livre e conhecido como um país da alegria, da educação, da arte, de um povo forte, rico e poderoso que nós somos. E nós vamos continuar sendo porque nada vai nos impedir! — completou o pronunciamento aos gritos, convidando a plateia a fazer um carnaval in Rio. No fundo do discurso, o telão estampou a bandeira do Brasil com estrelas. Em seguida, antes da música seguinte, anunciou “o novo tempo que está chegando”.

