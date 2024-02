Eco Cooperativa promove palestras sobre educação ambiental em escolas de Manaus

Em comemoração ao Dia Mundial dos Catadores de Materiais Recicláveis, celebrado nesta sexta-feira, 1, a Eco Cooperativa terá uma programação especial sobre educação ambiental. Até 15 de março, a cooperativa, primeira franqueada da YouGreen em Manaus e apoiada pela ExxonMobil Brasil, promoverá palestras para mais de 14 mil alunos de escolas públicas.





Os estudantes terão a oportunidade de contribuir para um futuro mais sustentável, com dicas sobre o correto descarte de materiais para coleta seletiva, despoluição dos igarapés e redução do impacto do lixo no meio ambiente. Diretora da Eco Cooperativa, Waldirene Santos da Silva levará o tema para 35 escolas municipais e estaduais.

“A importância da reciclagem é enorme. Toneladas de materiais descartáveis que diariamente iriam para aterros ou lixões ganham uma nova forma, retornando para a indústria e posteriormente para o mercado”, ressalta Waldirene, uma das lideranças com mais de uma década de atuação no ramo.

Recentemente, a ExxonMobil Brasil anunciou a renovação do projeto de reciclagem com a YouGreen, cooperativa que trabalha com gestão integrada de resíduos. O aporte de R$ 325 mil permitirá o investimento em tecnologia, recursos humanos e infraestrutura da Eco Cooperativa.

Waldirene destaca que a renovação vem em um momento de construção de um novo modelo de trabalho: “Esse apoio é importantíssimo para todos nós cooperados. Além de ajudar nos maquinários, também proporciona dignidade e melhoria de trabalho”.