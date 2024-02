Porto de Boa Vista do Ramos é parcialmente interditado por risco de deslizamentos

O porto hidroviário de Boa Vista do Ramos, situado no interior do Amazonas, foi parcialmente interditado na segunda-feira (26) devido ao risco de desbarrancamento, conhecido como fenômeno de terras-caídas.





A interdição abrange áreas cruciais, como estacionamento, sede administrativa, banheiros e caixa d’água, conforme comunicado oficial divulgado pela prefeitura do município. A medida foi tomada devido à localização do porto em uma região de aterro, apresentando uma ameaça iminente à segurança dos transeuntes.

O Secretário Municipal de Defesa Civil de Boa Vista do Ramos, Omar Figueiredo, tranquilizou a população, afirmando que, apesar da interdição, o serviço de embarque e desembarque permanece inalterado. Ele ressaltou que a área da rampa de acesso à balsa está segura, permitindo o livre tráfego de mercadorias e passageiros.

A empresa responsável pela administração do porto, Antonelly Construções e Serviços Ltda, aguarda o laudo da Defesa Civil para tomar medidas apropriadas. Uma visita técnica conjunta está agendada para a tarde de terça-feira (27), envolvendo a equipe de engenharia do órgão municipal e representantes da empresa operadora do porto, visando a elaboração de um laudo técnico.

A engenheira Alessandra Lopes destacou que o laudo da empresa depende da avaliação realizada pela Defesa Civil. Contatamos o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), autoridade portuária, para obter informações sobre as providências a serem tomadas e o prazo estimado para a retomada integral das operações no porto, mas, até o momento, aguardamos retorno.

Fonte: g1/Amazonas