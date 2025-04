Edição especial do ‘Matsuri de Páscoa’ agita Espaço do Empreendedor na Ponta Negra

A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), Casa Geek 42 e OMG K-pop, realiza, no próximo sábado, 19/4, a 1ª edição do festival “Matsuri de Páscoa”, no Espaço do Empreendedor, localizado no calçadão da Ponta Negra, zona Oeste da cidade. O evento é gratuito e terá início a partir das 17h, com uma programação especial de temática de Páscoa, voltada ao público geek, incluindo atrações para todas as idades.





A iniciativa tem como principal objetivo valorizar e dar visibilidade aos empreendedores do segmento geek que participam, semanalmente, da Feira do Empreendedor promovida pela prefeitura.

De acordo com o titular da Semtepi, Alonso Oliveira, o festival integra um calendário de ações temáticas, que serão realizadas ao longo do ano, para fomentar o empreendedorismo na capital.

“No cadastro de empreendedores do Departamento de Economia Solidária e Criativa temos centenas de artesãos que trabalham exclusivamente com a confecção e venda de produtos do universo geek, de animes e da cultura nerd. Por isso, criamos o festival Matsuri de Páscoa, que reunirá esses empreendedores já atuantes na Ponta Negra, em uma programação variada, que vai desde a caça aos ovos de Páscoa até concursos de cosplay e apresentações de K-pop”, destacou o secretário.

A programação do festival começa às 17h, com a atividade de caça aos ovos, para crianças de até 10 anos. Às 17h30, o grupo Fuugakazan Taiko realiza a apresentação de abertura. Em seguida, às 18h, será realizado o concurso de cosplay. Às 19h30, ocorrem as apresentações de k-pop, nas categorias grupo e solo. O encerramento do evento está previsto para as 21h, com a apresentação da banda Kyuubi. Durante toda a programação, o público também poderá participar de atividades com consoles e jogos em modo free play.