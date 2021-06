Em 15 dias, PM apreendeu mais de meia tonelada de entorpecentes na capital e interior

MANAUS – A Polícia Militar apreendeu, nos últimos 15 dias, mais de meia tonelada de entorpecentes. Além da apreensão de drogas, também foram retiradas de circulação armas e munições de diversos calibres, durante operações realizadas na capital e municípios do interior do estado.

Ao todo, foram apreendidos mais de 682 quilos de entorpecentes, 58 armas de fogo, 301 munições, 58 armas brancas, 65 menores apreendidos e 407 maiores detidos.

Uma das ações de grande repercussão, foi a apreensão que aconteceu na última quinta-feira (24/06), na área do Distrito Industrial, quando a Força Tática deteve um homem com 360 tabletes grandes de substância entorpecentes.

Os policiais chegaram até ele após patrulhamento de rotina. Na ocasião, o homem, em um veículo, apresentou atitude suspeita e foi abordado. Na abordagem, o produto ilícito foi encontrado, apreendido e conduzido ao Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em outra ação, a Força Tática deteve duas pessoas de 18 e 29 anos, com apreensão de 127 tabletes de material entorpecente e um caminhão Mercedes Benz.

Segundo informações, a equipe realizava patrulhamento, quando recebeu denúncia anônima de que um homem conduzia o caminhão que transportava a substância entorpecente. Durante as buscas, o veículo foi localizado e comprovada a materialidade do crime. Um dos suspeitos já tem passagem pela polícia pelo crime de roubo.

Ações – No levantamento, também está sendo contabilizada a apreensão dos Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no último dia 22/06. Aproximadamente 51 quilos de entorpecentes foram apreendidos na rua Comandante Carlos Natrodt, bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus.

Os militares receberam denúncia anônima sobre o armazenamento da droga, em uma quitinete, localizada naquele bairro. No imóvel, foram encontrados vários tabletes de substância com aspecto de maconha tipo skunk.

Ações integradas no interior – No município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), os policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em duas ações distintas, apreenderam 24 quilos de substância análoga à pasta base de cocaína, na última quarta-feira (23/06). No dia 19/06, foram detidas outras quatro pessoas com mais 24 quilos da mesma substância, escondida no fundo falso de um veículo.

Os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzidos juntamente com o produto ilícito ao Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a realização de procedimento investigatório da Polícia Civil.

O sucesso das apreensões realizadas pela Polícia Militar é resultado do trabalho integrado dentro da corporação, que tem como objetivo combater a ação de criminosos em nosso estado. Essas operações serão intensificadas para a tranquilidade da população, enfatizou o Comandante-Geral Coronel Ayrton Norte.

Denúncia – A Polícia Militar orienta que a população informe, imediatamente, ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, através do disque-denúncia 181 ou pelo 190.