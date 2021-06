ROCAM prende membro do CV com fuzil e pistolas no Educandos

Na noite de terça-feira, (29), a ROCAM patrulhamento pela zona sul, na rua Ana Nogueira, Beco do Urubu, bairro Educandos, zona Sul de Manaus, recebeu a denúncia, de que um indivíduo de camisa branca, estaria portando arma de fogo no local.

Em seguida a equipe se deslocou no referido local para verificar a veracidade da denúncia, e ao fazer uma incursão no beco foi avistado um homem com as características repassada.

Ao avistar a equipe o mesmo empreendeu fuga para uma casa, onde foi alcançado pela equipe que conseguiu efetuar a abordagem onde ao realizar a busca pessoal foi encontrado em sua posse uma pistola, calibre 9mm, com 10 munições intactas, ato contínuo, ao efetuar a busca na residência foi encontrado embaixo da cama as demais armas de fogo e objetos apreendidos. Em virtude dos fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido ao 1º DIP para procedimentos legais.

Material apreendido:

• 01 Pistola , calibre 9mm com a numeração suprimida;

• 01 Pistola, Calibre 9mm com numeração suprimida;

• 01 Fuzil, calibre 7,62mm, marca STUMRUGER, de numeração 189-40626

• 01 Espingarda Calibre 12, com numeração suprimida.

• 121 munições intactas cal.7,62mm;

• 18 munições intactas cal.9mm e

• 08 munições intactas cal.40mm