Em alusão ao Dia da Árvore na Amazônia prefeitura distribui mudas

A Prefeitura de Manaus, em alusão ao Dia da Árvore na Amazônia, celebrado no dia 21/3, realizará a distribuição e o plantio de duas mil mudas arbóreas. A programação ocorrerá neste domingo, 21, às 9h, no Parque Linear II, na Área de Preservação Permanente (APP) do Igarapé do Mindu, localizado no bairro Novo Aleixo, zona Leste da capital.

A ação, comandada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), além de chamar a atenção dos moradores para a importância da arborização, visa oferecer qualidade de vida aos cidadãos através de áreas verdes na cidade, segundo informou o titular do órgão, Antonio Ademir Stroski.

O plantio e distribuição de mudas, em comemoração ao Dia da Árvore na Amazônia, fazem parte do programa ambiental “Manaus Verde” e segue a orientação do prefeito David Almeida. “Outras ações iguais a essa já estão programadas pelo Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas”, completou o secretário.

Programa

O programa ambiental “Manaus Verde”, além do plantio de 10 mil mudas de espécies arbóreas na cidade em 2021, tem como meta a produção de 250 mil mudas frutíferas, ornamentais e medicinais e a doação de 100 mil mudas de plantas arbóreas e frutíferas à comunidade e instituições.

Outra meta do “Manaus Verde” é a construção do novo Centro de Produção de Mudas do município que, atualmente, opera nas dependências do Instituto Federal de Educação (Ifam), no bairro Zumbi, zona Leste de Manaus. “Já estamos avançando nessa frente de trabalho. Estamos confiantes de que iremos ter um centro de produção de mudas à altura que Manaus merece”, finalizou o secretário da Semmas.