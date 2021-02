Em Eirunepé, Wilson Lima anuncia retomada do ‘Merenda em Casa’

Em visita a Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), o governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (26/02), a retomada do programa “Merenda em Casa”, para entrega em domicílio de kits de alimentação escolar a alunos da rede pública estadual, e entregou vacinas contra a Covid-19 e cartões do Auxílio Estadual.

As ações integram a programação de visita do governador, hoje e amanhã (27/02), a municípios das calhas do Purus e Juruá, que sofrem com a cheia dos rios.

O “Merenda em Casa”, que no ano passado alcançou 440 mil estudantes, será retomado inicialmente para atender os municípios mais afetados pela cheia. Nesta etapa, cerca de 20 mil estudantes de Eirunepé, Boca do Acre, Itamarati, Envira, Ipixuna, Guajará e Pauini receberão os kits de alimentação escolar, como forma de reduzir os impactos da enchente e da pandemia de Covid-19.

Em Eirunepé, os kits do “Merenda em Casa” estão sendo entregues a 5.598 alunos da rede pública estadual. O município também recebeu, nesta sexta-feira, 760 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 180 do tipo CoronaVac, e 580 da AstraZeneca.

Foram entregues, ainda, cartões do Auxílio Estadual, que vai contemplar 2.263 famílias do município com R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200, para aquisição de alimentos e materiais de higiene e limpeza.

Além de Eirunepé, o governador vai visitar até amanhã os municípios de Boca do Acre, Pauini, Guajará e Envira.

O prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso de Alencar, ressaltou que a ajuda é necessária e urgente. “Nós estamos muito preocupados e pedindo ajuda nesse momento tanto do Governo Federal quanto do Governo do Estado para que dê celeridade ao máximo possível, para que a gente possa atender os nossos irmãos eirunepeenses que tanto necessitam nesse momento”, afirmou.

Auxílio Estadual – O governador percorreu áreas alagadas em Eirunepé e entregou cartões do Auxílio Estadual. A moradora Maria Raimunda Bispo foi uma das contempladas e disse que o benefício vai ajudar na compra de alimentos para sua família.

Apoio na Saúde – Ao entregar novo lote de vacinas ao município, o governador Wilson Lima também destacou o apoio que o Governo do Estado tem dado à saúde ao interior do estado. Eirunepé já recebeu R$ 528.634,50 da primeira parcela do repasse de 2021 do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), destinado a auxiliar prefeituras a executarem melhorias na área da saúde.