Em Manacapuru, PMAM fecha serrarias clandestinas durante fiscalização ambiental

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), vinculado ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAMb), em ações de fiscalização dentro da Operação Hórus, na quinta-feira (10/06), detiveram três indivíduos em flagrante por crimes ambientais e apreenderam 71 metros cúbicos de madeira serrada de variados tipos, arma de fogo e munições, em Manacapuru (a 68 quilômetros da capital).

Durante o patrulhamento fiscalizatório rotineiro na cidade, com apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), por volta das 14h, os policiais ambientais localizaram três serrarias em funcionamento clandestino, que tiveram suas atividades encerradas, por não apresentarem durante a abordagem, a documentação do órgão ambiental competente para efetivo funcionamento.

Durante a ação, foram apreendidos cerca de 71 metros cúbicos de madeiras serradas diversas, além de uma bancada de serrar madeira, um amolador, 13 lâminas de serra circular e um motor de amolar esmeril. Com base nos fatos constatados, três indivíduos e o material apreendido, avaliado em R$ 250 mil, foram encaminhados à delegacia de Manacapuru.

Em outra ação fiscalizatória, por volta das 10h30, no Km 19 da rodovia AM-352 (Manaus-Novo Airão), ramal Nova Conquista, os militares flagraram um foco de desmatamento em uma área de mata fechada. Durante a abordagem, a equipe constatou a presença de algumas pessoas, que fugiram ao notar a aproximação da guarnição.

Durante buscas, foram localizados e apreendidos, abandonados pelos suspeitos no local, uma arma de fogo tipo rifle calibre .22, MAG SCH/CBC; um carregador de mesmo calibre; uma luneta CBC; oito munições calibre .22 intactas; quatro munições calibre .20 deflagradas; cinco munições calibre .20 intactas; seis projéteis tipo balotes; e uma máquina motosserra marca Stihl MS170.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia da cidade para os procedimentos de polícia judiciária. O material foi avaliado em torno de R$ 7 mil.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.