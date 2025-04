Em Manaus, Via-Sacra será feita com pessoas que estão em situação de rua

Amanhã (18), Sexta-feira Santa, a Igreja Católica celebra a Paixão de Cristo. A Arquidiocese de Manaus, por meio da Pastoral do Povo de Rua e das comunidades e movimentos que realizam serviço junto às pessoas em situação de rua, promoverá a Via Sacra com o Povo da Rua.





Os participantes farão uma caminhada com reflexões e contemplação das 14 estações da Paixão de Jesus, sendo este um momento importante de espiritualidade e vivência. Estarão presentes nesta via-sacra, o arcebispo Cardeal Leonardo Steiner, e seu auxiliar, Dom Samuel de Lima.

A Via Sacra do Povo de Rua vai ter concentração a partir das 6h30, iniciando a caminhada às 7h, saindo da sede da Comunidade Nova e Eterna Aliança (rua Visconde de Mauá, Centro) em direção ao Santuário Nossa Senhora Aparecida.