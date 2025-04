ROCAM recupera moto roubada de policial que foi baleado e apreende veículos usados em assalto

MANAUS | Na tarde de quarta-feira (17), uma ação rápida da equipe ROCAM, resultou na recuperação de uma motocicleta Honda PCX azul, de placa PHU-4F84, que havia sido roubada de um policial militar no bairro Nossa Senhora de Fátima, zona norte de Manaus.





O policial foi atingido com um disparo na perna durante o assalto, onde também teve sua arma e documentos levados pelos criminosos.

Com base nas informações repassadas via CIOPS, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram um dos suspeitos no bairro Gustavo Nascimento, na rua Lótus Azul.

Ele é proprietário de uma moto CG Titan verde, placa OAC-1791, que foi utilizada no crime. Em depoimento, o homem alegou ter emprestado o veículo a um indivíduo identificado apenas como “Patrick”, que teria participado diretamente do roubo.

Durante a operação, os policiais também encontraram abandonado um veículo Onix vermelho, placa QZQ-0A27, usado na ação criminosa. O suspeito foi conduzido ao 6° DIP.

Por Correio da Amazônia