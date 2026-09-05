Omar propõe hospital de 150 leitos para Boca do Acre e Pauini

O candidato ao Governo do Amazonas Omar Aziz (PSD) defendeu a implantação de um hospital de 150 leitos de média e alta complexidade para atender a população da região do Purus. A proposta foi apresentada neste sábado (5), em Pauini, depois de o candidato cumprir agenda na noite de sexta-feira (4) em Boca do Acre.

Boca do Acre e Pauini fazem parte da Região do Purus, ao lado de Canutama, Lábrea e Tapauá. A proposta de Omar é criar uma estrutura regional capaz de oferecer especialidades e procedimentos que hoje obrigam moradores do interior a buscar atendimento em Manaus.





“Aqui, no Purus, eu vou ter que fazer um hospital de 150 leitos de média e alta complexidade”, afirmou Omar durante o encontro em Pauini.

O candidato também propôs manter uma UTI aérea disponível 24 horas na região para transportar pacientes que precisem de atendimento de maior complexidade.

Segundo Omar, a concentração dos serviços especializados em Manaus aumenta as dificuldades enfrentadas por moradores do interior. Ele citou a falta de cardiologistas, ortopedistas e ginecologistas e observou que determinados procedimentos de alta complexidade não podem ser oferecidos em todos os municípios.

A regionalização da saúde já havia sido apresentada por Omar em outras agendas de campanha. A proposta prevê hospitais em municípios considerados polos, com serviços de média e alta complexidade e leitos de UTI, para diminuir a necessidade de remoções para Manaus.

Hospitais sobrecarregam prefeituras

Durante o discurso, Omar também chamou atenção para uma situação que, segundo ele, encontrou nos hospitais estaduais de Boca do Acre e Pauini: servidores mantidos pelas próprias prefeituras para garantir o funcionamento das unidades.

O candidato afirmou ter visitado o hospital de Boca do Acre na sexta-feira e disse que a prefeitura paga mais de 200 trabalhadores que atuam na unidade estadual. Segundo ele, situação semelhante ocorre em Pauini.

Omar afirmou que pretende realizar concursos estaduais para a área da saúde e defendeu que esses profissionais tenham vínculo e direitos trabalhistas assegurados pelo Estado, liberando recursos municipais para outras atribuições das prefeituras.

Dependência química

O atendimento a dependentes químicos voltou a ocupar parte do discurso. Omar propôs uma rede de tratamento com psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, em parceria com as prefeituras e com apoio de instituições religiosas no acolhimento.

Segundo ele, a dependência química deve ser tratada como problema de saúde e exige acompanhamento não apenas do paciente, mas também das famílias.

Omar também falou sobre políticas para pessoas com deficiência e mães que precisam deixar o trabalho ou outras atividades para cuidar de filhos que necessitam de acompanhamento permanente.

A passagem por Boca do Acre e Pauini dá sequência à agenda de Omar pelo interior. Os dois municípios estão entre os que integram a região do Purus, onde as dificuldades de deslocamento e acesso a serviços especializados de saúde estão entre os desafios enfrentados pela população.