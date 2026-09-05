Dia da Amazônia: quando planejar a cidade também é cuidar da floresta

No Dia da Amazônia, celebrado neste sábado (5), o desenvolvimento da região também passa pelo crescimento das cidades. Em Manaus, o avanço de empreendimentos planejados mostra como moradia, infraestrutura e sustentabilidade podem se transformar em vetores de atividade econômica, geração de empregos e criação de novos polos urbanos.

Bairros planejados criam novos polos





Um exemplo desse movimento é o Parque Mosaico, que integra moradia, infraestrutura, áreas de convivência e planejamento urbano em uma região de expansão da capital. Nesse sentido, a proposta acompanha uma tendência de ocupação que busca oferecer mais do que unidades residenciais, criando espaços capazes de concentrar moradores, serviços, comércio e novas oportunidades de negócios.

Além disso, o impacto econômico começa ainda durante a implantação dos empreendimentos, com a movimentação da construção civil e de uma extensa cadeia de fornecedores e trabalhadores. Depois, com a chegada dos moradores, a demanda por mercados, restaurantes, escolas, serviços especializados e outras atividades também cresce. Dessa forma, a economia do entorno é estimulada.

Déficit habitacional amplia demanda

A necessidade de ampliar essa oferta, por sua vez, é reforçada pelo déficit habitacional. O Amazonas possui uma demanda superior a 120 mil moradias. Em Manaus, eram 103.471 famílias em situação de déficit em 2022, segundo dados citados no estudo “Requalificação urbana da Ponta Negra: densidade equilibrada, uso misto e o direito à cidade”.

Ao mesmo tempo, o mercado imobiliário acompanha essa demanda. Em 2025, Manaus movimentou R$ 3,4 bilhões em vendas relacionadas ao Minha Casa, Minha Vida, crescimento de 24% em relação ao ano anterior. Assim, o desempenho evidencia o peso da habitação na economia e os efeitos que o setor produz sobre construção, comércio, serviços e geração de renda.

Planejamento aproxima moradia e serviços

Nesse cenário, portanto, o planejamento urbano ganha importância. A criação de bairros estruturados permite aproximar moradia, comércio, serviços e lazer, favorecendo o uso misto e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras regiões. Além disso, a estratégia pode contribuir para aproveitar melhor a infraestrutura existente e evitar uma expansão urbana cada vez mais dispersa.

“O Parque Mosaico materializa, em Manaus, um dos conceitos que vêm ganhando espaço no urbanismo contemporâneo: o da ‘cidade de 15 minutos’, em que moradia, trabalho, comércio, serviços, lazer e áreas verdes estão próximos e conectados. A proposta é reduzir a dependência de grandes deslocamentos e aproximar as atividades do cotidiano das pessoas, criando uma nova centralidade urbana na Zona Oeste da capital”, explica Pedro Ponciano, COO da Mosaico Urbanismo.

Experiências mostram potencial

A experiência de outras cidades brasileiras, por exemplo, mostra o potencial desse modelo. Em Palhoça (SC), a Cidade Pedra Branca transformou uma área de aproximadamente 4 milhões de metros quadrados em um bairro planejado, reunindo moradores, trabalhadores, estudantes e empresas. Com isso, o projeto se tornou um exemplo de como a urbanização pode formar novos polos econômicos.

Para Manaus, entretanto, o desafio ganha uma dimensão ainda maior. Além do déficit de moradias, a capital precisa conciliar crescimento populacional, mobilidade, infraestrutura e preservação ambiental. Em uma região marcada pela importância da floresta e dos recursos naturais, novos projetos urbanos precisam considerar também o uso responsável do território.

Crescimento precisa vir com sustentabilidade

Nesse sentido, construir de forma planejada significa pensar no impacto de longo prazo. Empreendimentos habitacionais podem incorporar áreas de convivência, infraestrutura adequada e soluções que contribuam para uma ocupação mais organizada. Dessa maneira, é possível aproximar desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental.

Além disso, a implantação de novos núcleos urbanos pode gerar reflexos na arrecadação municipal, com o crescimento da base de contribuintes e a movimentação de tributos como IPTU e ITBI. Ao mesmo tempo, a presença de novos moradores estimula a circulação de renda e cria espaço para pequenos e grandes negócios.

O desafio, portanto, é transformar a expansão das cidades em desenvolvimento efetivo. Moradia, emprego, serviços, mobilidade e infraestrutura precisam avançar juntos para que o crescimento urbano represente melhoria na qualidade de vida.

No Dia da Amazônia, essa discussão amplia o significado de desenvolvimento regional. Afinal, preservar a floresta continua sendo essencial, mas a construção de uma região economicamente forte também passa pela forma como suas cidades crescem e acolhem sua população.

Com planejamento, responsabilidade e integração, novos bairros podem deixar de ser apenas áreas residenciais e se transformar em espaços de convivência, trabalho e negócios. É nessa conexão entre cidade, economia e sustentabilidade que o planejamento urbano ganha papel estratégico no futuro da Amazônia.