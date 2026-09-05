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Médica é denunciada por homicídio duplamente qualificado em Manicoré

Por
Redação 5
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Foto: Divulgação/MPAM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) denunciou uma médica do Hospital Regional Municipal de Manicoré por homicídio duplamente qualificado, com dolo eventual, pela morte de uma paciente em fevereiro de 2026.

Segundo a denúncia, a paciente estava com 38 semanas e cinco dias de gestação quando foi internada com contrações e diagnosticada com pré-eclâmpsia. Ela passou por cesariana, mas apresentou complicações no pós-operatório e teve piora do quadro.


De acordo com o MPAM, o hospital não tinha UTI nem estrutura adequada para atender a paciente, que precisava de transferência para uma unidade de maior complexidade.

A Promotoria também aponta que a médica teria prescrito um medicamento ao qual a paciente era alérgica. A informação constava na ficha anestésica e nos registros da equipe de enfermagem, segundo a investigação.

O caso começou a ser apurado após o marido da vítima procurar o MPAM. O inquérito foi conduzido pela 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Para o promotor de Justiça Venâncio Antônio Castilho de Freitas Terra, as condutas atribuídas à médica teriam exposto a paciente a um risco concreto e evitável.

Pedidos

O MPAM pediu à Justiça o afastamento cautelar da médica do Hospital Regional de Manicoré durante a instrução criminal. Também solicitou a fixação de indenização mínima de R$ 100 mil por danos morais aos familiares da vítima.

*Com informação do MPAM

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