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Erupção de vulcão fecha aeroportos e deixa 150 mil passageiros retidos na Indonésia

Por
Redação 5
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Erupção do Anak Krakatoa fecha aeroportos - ABIMANYU/AFP/X

As autoridades da Indonésia fecharam neste domingo, 6, oito aeroportos, incluindo o principal terminal de Jacarta, após a erupção do vulcão Anak Krakatoa. Mais de 150 mil passageiros foram afetados e 467 voos, sendo 58 internacionais e 409 domésticos, foram impactados.

O aeroporto internacional Soekarno-Hatta, em Jacarta, teve as operações suspensas devido à presença de cinzas vulcânicas na região. O fechamento foi prorrogado até as 23h59 locais.


O vulcão entrou em erupção no sábado e registrou outras duas erupções neste domingo, segundo a agência indonésia de vulcanologia. As cinzas, que oferecem risco aos motores de aeronaves, também atingiram o espaço aéreo de outros aeroportos e a cidade de Bandar Lampung, no sul de Sumatra.

As escolas de Jacarta permanecerão fechadas na segunda-feira, com aulas remotas. O Anak Krakatoa surgiu no início do século XX, na caldeira formada pela erupção do Krakatoa, em 1883, que deixou cerca de 35 mil mortos.

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