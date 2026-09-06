Erupção de vulcão fecha aeroportos e deixa 150 mil passageiros retidos na Indonésia

As autoridades da Indonésia fecharam neste domingo, 6, oito aeroportos, incluindo o principal terminal de Jacarta, após a erupção do vulcão Anak Krakatoa. Mais de 150 mil passageiros foram afetados e 467 voos, sendo 58 internacionais e 409 domésticos, foram impactados.
O aeroporto internacional Soekarno-Hatta, em Jacarta, teve as operações suspensas devido à presença de cinzas vulcânicas na região. O fechamento foi prorrogado até as 23h59 locais.
O vulcão entrou em erupção no sábado e registrou outras duas erupções neste domingo, segundo a agência indonésia de vulcanologia. As cinzas, que oferecem risco aos motores de aeronaves, também atingiram o espaço aéreo de outros aeroportos e a cidade de Bandar Lampung, no sul de Sumatra.
🌋 Anak Krakatau erupsi menerus!
Pada 5 September 2026, erupsi berlangsung selama beberapa jam, disertai gemuruh dan semburan merah menyala menyerupai lava fountain.
Apakah berpotensi tsunami? Apa rekomendasi untuk masyarakat?
🔎 Baca laporan lengkap:https://t.co/EEEdVRG5j8 pic.twitter.com/UtABtVzzjl
— Badan Geologi (@badangeologi_) September 5, 2026
As escolas de Jacarta permanecerão fechadas na segunda-feira, com aulas remotas. O Anak Krakatoa surgiu no início do século XX, na caldeira formada pela erupção do Krakatoa, em 1883, que deixou cerca de 35 mil mortos.