Semsa informa locais de atendimentos das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa os cinco pontos de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, que ofertam serviços de saúde ao segmento feminino nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste da capital a partir desta terça-feira, 8/9. Os serviços são oferecidos das 7h às 17h, sem necessidade de agendamento.

Na zona Norte, a unidade estará na rua Xavante, 452, Monte das Oliveiras, na escola municipal Professora Marly Barbosa Garganta, de 8 a 18/9. Na zona Sul, o atendimento ocorre na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na rua Tarumã, s/n, Praça 14 de Janeiro, até 18/9.





Na zona Leste, a estrutura ficará na rua Palmeira do Miriti, s/n, Nova Vitória, no Campo do Quebra Molas, de 8 a 18/9. Já na zona Oeste, as usuárias terão dois pontos disponíveis: na rua Wagner, 53, bairro da Paz, na Igreja Luterana, de 8 a 18/9; e na rua Professora Rosalinda Feitosa, s/n, Tarumã-açu, na Vivenda Verde, até 11/9.

As unidades oferecem consultas médicas e de enfermagem, consulta inicial de pré-natal, mamografia, ultrassonografia, coleta e exame preventivo do câncer do colo do útero, planejamento familiar, testes rápidos para gravidez e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além da dispensação de medicamentos.

Para ter acesso aos serviços, as usuárias devem apresentar documento oficial de identidade e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

Zona Norte

Rua Xavante, 452, Monte das Oliveiras (Escola Municipal Professora Marly Barbosa Garganta)

8 a 18/9

Zona Sul

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – rua Tarumã, s/n, Praça 14 de Janeiro

31/8 a 18/9

Zona Leste

Rua Palmeira do Miriti, s/n, Nova Vitória (Campo do Quebra Molas)

8 a 18/9

Zona Oeste

Unidade 1

Rua Wagner, 53, Bairro da Paz (Igreja Luterana)

8 a 18/9

Unidade 2

Rua Professora Rosalinda Feitosa, s/n, Tarumã-açu (Vivenda Verde)

24/8 a 11/9