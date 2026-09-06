Caminho de Moisés: entenda fenômeno que faz o mar ‘se abrir’ em Maragogi

Em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas, um banco de areia aparece no mar durante a maré baixa e fica submerso poucas horas depois. O fenômeno, conhecido como Caminho de Moisés, ocorre na Praia de Barra Grande e atrai turistas.

O nome faz referência ao relato bíblico em que Moisés abre o mar para a passagem de seu povo. Em Maragogi, porém, o fenômeno é resultado da dinâmica das marés e da presença de um banco de areia.





“É contemplar aquele mar maravilhoso à sua frente e, à medida que a maré vai baixando, ver surgir um caminho, uma faixa de areia branquinha, cercada por diferentes tons de azul dos dois lados”, descreve a guia de turismo Juliana Alves.

Segundo Juliana, que trabalha no setor há 27 anos, o apelido se popularizou durante a pandemia de Covid-19 entre pescadores, guias e moradores.

O banco de areia tem entre dois e três quilômetros de extensão e fica em uma praia pública, com acesso gratuito. Para visitar o local com segurança, é necessário acompanhar a tábua de marés.

Como visitar

A maré deve estar bem baixa, de preferência entre 0,0 e 0,2 metro.

A caminhada deve começar antes do horário da baixa-mar.

O retorno deve ocorrer, no máximo, 1h30 após a maré baixa.

Juliana alerta que a água avança primeiro pela área mais próxima da praia e pode interromper o caminho. Por isso, o visitante deve observar o nível do mar e não permanecer muito tempo na faixa de areia.

Como o fenômeno se forma

O Caminho de Moisés é uma barra arenosa, formada pelo acúmulo de sedimentos que se estendem da praia em direção ao mar. Segundo Bruno Ferreira, professor de geografia da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e especialista em geomorfologia costeira, os recifes da região reduzem a força das ondas e favorecem o depósito de areia.

O banco permanece no local durante todo o tempo, mas fica coberto na maré alta. Com a descida do nível do mar, a areia reaparece e cria a impressão de que o mar está se abrindo.

Influência da lua

A atração gravitacional da lua influencia as marés. Os melhores períodos para observar o fenômeno são as marés de sizígia, que ocorrem durante a lua nova e a lua cheia. Nesses períodos, a variação do nível do mar é maior e o banco de areia pode ficar totalmente exposto.

Nas fases de quarto crescente e minguante, a diferença entre maré alta e baixa é menor, e parte da formação pode permanecer coberta.

Formação precisa ser preservada

O banco de areia é uma formação dinâmica e pode mudar de formato conforme a ação do vento, das ondas e das correntes. A ocupação inadequada da praia, a visitação intensa sem controle e intervenções em rios que transportam sedimentos podem alterar esse equilíbrio.

Segundo Bruno, a preservação depende do respeito aos processos naturais e às áreas que fornecem os sedimentos. A perda de areia pode reduzir o banco e comprometer as condições atuais de visitação.

Fonte: g1