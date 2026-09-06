Flamengo enfrenta o Remo neste domingo de olho na liderança

O Flamengo visita o Remo neste domingo (6), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém, com transmissão do Premiere.
Vice-líder, com 51 pontos, o Rubro-Negro busca a terceira vitória seguida para assumir a liderança. O Palmeiras, líder com 52 pontos, enfrenta o Botafogo nesta rodada.
Na 19ª posição, com 23 pontos, o Remo tenta surpreender o Flamengo para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.
Prováveis escalações
Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk (Marlon); Zé Welison, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Jajá e Gabriel Taliari.
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Jorginho), Paquetá e Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.