domingo, 6 de setembro de 2026
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Início Brasil Flamengo enfrenta o Remo neste domingo de olho na liderança

Flamengo enfrenta o Remo neste domingo de olho na liderança

Por
Redação 5
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Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo visita o Remo neste domingo (6), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém, com transmissão do Premiere.

Vice-líder, com 51 pontos, o Rubro-Negro busca a terceira vitória seguida para assumir a liderança. O Palmeiras, líder com 52 pontos, enfrenta o Botafogo nesta rodada.


Na 19ª posição, com 23 pontos, o Remo tenta surpreender o Flamengo para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

Prováveis escalações

Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk (Marlon); Zé Welison, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Jajá e Gabriel Taliari.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Jorginho), Paquetá e Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

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