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#SouManaus 2027 poderá ter o dobro de atrações, anuncia prefeito de Manaus

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Redação 2
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Foto – Carlos Silva/Semcom

O prefeito de Manaus, Renato Junior, anunciou, no sábado, 5/9, que a próxima edição do “SouManaus Passo a Paço” deverá contar com um calendário cultural permanente e uma programação ainda maior de atrações. Durante a segunda noite do festival deste ano, o prefeito afirmou que a prefeitura trabalha para estruturar as atividades culturais ao longo do ano e antecipou que em 2027 poderá ter nomes de maior projeção nacional.

Conforme o prefeito, a proposta é aproveitar a experiência do “#SouManaus” para fortalecer um ecossistema cultural permanente na capital, ampliando as oportunidades para artistas locais. A ideia é organizar os profissionais em um calendário cultural que permita à prefeitura planejar e distribuir as ações ao longo do ano. “Nós temos a criação da pesquisa com opinião popular justamente para contemplar todos esses artistas em um calendário cultural que é o ‘#SouManaus’”, afirmou.


O prefeito também adiantou que a edição de 2027 poderá superar a deste ano em atrações. “No próximo ano, eu acho que o Brasil vai querer… Pode spoiler, jornalista? Atrações que vão sacudir as estruturas do país. Serão mais atrações do que este ano, talvez até o dobro”, enfatizou Renato Junior, sinalizando uma programação mais robusta para a próxima edição.

A ampliação, conforme o prefeito, está relacionada ao impacto do festival sobre a economia e a cadeia produtiva da cultura em Manaus. Ele destacou ainda que o evento movimenta artistas, trabalhadores e diferentes segmentos do ecossistema cultural, além de abrir oportunidades para profissionais que muitas vezes não conseguem espaço em grandes programações.

“Eu acho que abrir oportunidade aos artistas é uma maneira de valorizar o que é nosso. Nossos artistas só precisam de uma chance para brilhar”, concluiu Renato Junior.

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