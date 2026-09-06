Escolas de Parintins celebram o civismo na abertura das apresentações da Semana da Pátria

Com a temática “Sentinelas da Amazônia: Educação que protege, juventude que transforma”, 31 escolas e centros de educação infantil das redes municipal, estadual e privada iniciaram, na noite desta sexta-feira (04), os desfiles alusivos à Semana da Pátria, em Parintins. No total, 56 instituições de ensino e militares desfilam na avenida Paraíba nos dias 04 e 05 de setembro.

Para os desfiles cívicos de 2026, a Prefeitura de Parintins aumentou a estrutura do circuito de desfile para melhor atender o público que participa e prestigia o evento com maior estrutura de arquibancadas, disponibilização de pontos de hidratação e reforço na segurança do entorno.





O prefeito de Parintins, Mateus Assayag, salientou que se sente realizado por atuar diretamente no resgate dos desfiles cívicos, refletido na grande participação popular desde 2025. “Poder estar aqui hoje, como prefeito de Parintins, proporcionando esse momento maravilhoso para nossa cidade é realmente um misto de emoção, de nostalgia, mas também de respeito e responsabilidade enquanto prefeito de poder realizar, pelo segundo ano do nosso mandato, o desfile cívico de Parintins, poder estar realizando mais uma vez com a passagem das escolas do município, mas também com a passagem das escolas do Estado. Hoje e amanhã, dois dias de desfile cívico que mostram todo o carinho, todo o amor por Parintins, mas que mostram também todo o sentimento de respeito pela nossa pátria, pelos valores, pelas nossas famílias e de tudo que isso representa para Parintins e para o futuro”, frisou Mateus Assayag.

De acordo com a vice-prefeita Vanessa Gonçalves, o desfile cívico reflete o amor e orgulho de toda a população pela pátria e por Parintins. Gonçalves também enalteceu todo o trabalho de resgate às programações cívicas no município. “Eu fico muito feliz. Desde o ano passado estamos fazendo toda a estrutura necessária e neste ano vimos também o quanto os alunos e as escolas decidiram estar conosco aqui. Isso me deixa contente porque passa a história de cada escola e o sentimento pelo município de Parintins, que é nossa terra natal. Isso mostra o amor, o compromisso desse sentimento incrível que nós temos”, evidenciou.

Gizelle Soares, secretária municipal de Educação, destacou que o desfile cívico conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) e enalteceu a temática destacada em 2026. “É importante enfatizar o nosso tema, chamando a atenção da sociedade parintinense, falando sobre os sentinelas da Amazônia, chamando atenção para que nós, como pessoas, alunos, possamos cuidar melhor do nosso meio ambiente, cuidar melhor da floresta, cuidar melhor dos rios. É esse o nosso sentimento hoje de chamar a atenção da sociedade parintinense com esse desfile maravilhoso que está sendo realizado. Também agradecemos ao prefeito Mateus Assayag e vice-prefeita Vanessa Gonçalves por todo investimento e dedicação à educação do município de Parintins”, pontuou.

Para o segundo dia de desfiles cívicos, mais 25 escolas e instituições militares passarão pelo circuito montado na Avenida Paraíba. A programação inicia às 17h30 e contará com a apresentação de grandes escolas como Colégio Batista de Parintins, Colégio Nossa Senhora do Carmo, Escola Charles Garcia, dentre outras.