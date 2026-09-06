Renato Junior prestigia show de Aline Barros e enaltece show gospel no ‘#SouManaus 2026’

Prefeito de Manaus, Renato Junior, prestigiou, neste sábado, 5/9, o show da cantora Aline Barros, no palco Malcher, durante o segundo dia do “#SouManaus Passo a Paço 2026”. A apresentação integra a programação do festival, que reúne diferentes manifestações culturais e artísticas no centro histórico da capital.

Durante o evento, o prefeito destacou a promoção de momentos de fé e celebração dentro de uma programação cultural de grande alcance. “Louvar o nome de Deus, eu não vejo outro caminho que não seja promover, não somente ajudando a cultura, mas, por exemplo, possibilitando que a comunidade gospel de Manaus acesse a cantora Aline Barros, que é emblemática”, afirmou Renato Junior.





A noite de programação gospel no palco Alfândega também contou com as apresentações do padre João Carlos e Israel Salazar, reunindo diferentes públicos em uma das áreas de programação do festival. O “#SouManaus 2026” tem como tema “Origens, Águas e Manaus” e foi ampliado para dez dias neste ano.

Com programação gratuita e distribuída por diferentes espaços do centro histórico, o festival reúne atrações nacionais e artistas locais, além de atividades culturais e manifestações de diferentes segmentos, que buscam ampliar o acesso da população à cultura e movimentar a área central durante os dias de evento.