Milhões de brasileiros irão às urnas em 2026 ‘sob a sombra do caso Master’ de Daniel Vorcaro

Revelações envolvendo políticos, candidatos, governadores, senadores e integrantes das Cortes superiores, entre eles André Mendonça e Kássio Nunes Marques – presidente e vice-presidente eleitoral 2026 -, ampliam o debate sobre confiança institucional no processo eleitoral

Faltando poucas semanas para as Eleições Gerais de 2026, o Brasil caminha para uma situação onde personagens alcançados por revelações, investigações ou relações expostas no caso Banco Master estão espalhados por diferentes áreas do poder, da política aos tribunais responsáveis por decisões que podem interferir diretamente no próprio processo eleitoral.





A imprensa e as investigações vêm revelando uma rede muito extensa de contatos, negócios, pedidos, doações, contratos e interlocuções, mas os personagens aparecem em situações e graus de suspeita bastante diferentes. Com André Mendonça na vice-presidência do TSE e Dias Toffoli entre os ministros efetivos da Corte, revelações relacionadas a Daniel Vorcaro colocam o debate sobre transparência e confiança institucional no centro do processo eleitoral de 2026

Há também, referências ou desdobramentos envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL), o governador Tarcísio de Freitas, dirigentes partidários e outros personagens da república.

TSE

O TSE que conduz as Eleições 2026, tem Nunes Marques na presidência, André Mendonça na vice-presidência e Dias Toffoli como ministro efetivo, com os dois primeiros fortemente acusados de participação ativa no escândalo e que leva esta eleição a ser disputada sob a sombra do caso banco Master, mostrando que o mesmo escândalo alcança personagens que estarão disputando, fiscalizando, julgando ou influenciando politicamente a eleição.

Os desdobramentos do caso Banco Master passaram a produzir uma questão que ultrapassa as investigações financeiras e questiona como a Justiça Eleitoral enfrentará o processo de 2026 diante dos questionamentos que atingem seus próprios integrantes. Kassio Nunes Marques e André Mendonça, os dois passaram pelo noticiário relacionado ao empresário Daniel Vorcaro e às investigações sobre o Banco Master.

André Mendonça, confirmou ter recebido Daniel Vorcaro em março de 2025. Ele assumiu a relatoria das investigações do Banco Master no STF e, nos últimos dias, tornou públicos documentos da Polícia Federal contendo mensagens atribuídas a Vorcaro e referências ao ministro Alexandre de Moraes.

Crise no Supremo.

A Procuradoria-Geral da República questionou a forma como parte dessas informações foi obtida e pediu a anulação do relatório produzido pela Polícia Federal por determinação de Mendonça. Moraes, por sua vez, passou a questionar a atuação do colega.

A questão é a confiança institucional abalada

O TSE não apenas organiza as eleições. A Corte também julga registros de candidatura, propaganda eleitoral, abuso de poder, uso irregular de recursos e processos que podem interferir diretamente na disputa política.

Por isso, acontecimentos envolvendo integrantes do próprio Tribunal tendem a aumentar a cobrança por transparência, fundamentação das decisões e observância rigorosa das regras de impedimento e suspeição.

A eleição de 2026, portanto, poderá ocorrer paralelamente a uma das mais delicadas crises recentes envolvendo integrantes das cortes superiores.

O problema, portanto, deixa de ser exclusivamente criminal ou bancário. Torna-se também institucional. É exatamente nesse ambiente que milhões de brasileiros irão às urnas em 2026.